Chở thêm 6 hành khách, tài xế và chủ xe bị phạt 45 triệu đồng 21/02/2026 11:07

(PLO)- Nhồi nhét hành khách, cả tài xế và chủ xe đều bị xử phạt đến 45 triệu đồng.

Ngày 21-2, tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT Bộ Công an cho biết vừa xử phạt chủ xe và tài xế về hành vi nhồi nhét, chở quá số người theo qui định.

CSGT kiểm tra xe khách trên cao tốc.

Theo đó, ngày 20-2 Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã dừng kiểm tra đối với xe khách chạy tuyến Khánh Hòa - TP.HCM đang lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Qua kiểm tra, kiểm đếm trực tiếp hành khách trên xe xác định tài xế N.X.H. (54 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) là người điều khiển xe ô tô chở hành khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300km thực hiện hành vi vi phạm chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện (30 người/24 chỗ) với mức phạt 9 triệu đồng.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã tiến hành lập biên bản hành vi vi phạm đối với chủ phương tiện về hành vi: Để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP với mức tiền phạt: 36 triệu đồng.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, hành vi chở quá số người quy định không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tính mạng của hành khách, đặc biệt trong điều kiện lưu thông tốc độ cao trên các tuyến cao tốc. Việc nhồi nhét khiến không gian chật hẹp, gia tăng nguy cơ chấn thương nếu xảy ra va chạm, đồng thời gây mất cân bằng phương tiện, làm tăng khả năng tai nạn giao thông.

CSGT lập biên bản với lái xe vi phạm.

Trong những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi lưu lượng phương tiện tăng cao, lực lượng CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của xe kinh doanh vận tải hành khách, nhất là các lỗi: chở quá số người, chở hàng hóa trên khoang hành khách hoặc trên nóc xe, chở quá khổ, quá tải trọng, vi phạm tốc độ…

Cục CSGT cũng kêu gọi người dân chủ động cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm của xe khách thông qua Fanpage Cục CSGT hoặc ứng dụng VNeTraffic để kịp thời xác minh, xử lý, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm sau Tết.