Lâm Đồng yêu cầu Trường ĐH Tôn Đức Thắng cung cấp hồ sơ đất đai Phân hiệu Bảo Lộc 14/03/2026 11:14

Ngày 13-3, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng có công văn gửi Trường Đại học Tôn Đức Thắng (phường Tân Hưng, TP.HCM) đề nghị báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra.

Phân hiệu Bảo Lộc của Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Theo kế hoạch, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối với Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại dự án xây dựng Phân hiệu tại phường Lộc Tiến và xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc (nay là phường 3 Bảo Lộc), tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian tiến hành thanh tra trong quý II năm 2026. Thời kỳ thanh tra tính từ khi được Nhà nước cho thuê đất đến thời điểm thanh tra. Để có cơ sở lập các thủ tục và triển khai cuộc thanh tra theo kế hoạch, đảm bảo đúng nội dung, trọng tâm, Thanh tra tỉnh đề nghị Trường ĐH Tôn Đức Thắng báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu.

Cụ thể, trường cần báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai tại dự án xây dựng Phân hiệu; số liệu, nội dung báo cáo từ khi được cho thuê đất đến thời điểm thanh tra.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng lưu ý đề nghị trường cung cấp đầy đủ các thông tin, hồ sơ, tài liệu pháp lý về đất đai, quyết định giao đất hoặc cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; hồ sơ nghĩa vụ tài chính và tài liệu khác có liên quan. Hồ sơ, tài liệu là bản photo, có đóng dấu treo của đơn vị gửi về Phòng Thanh tra 5, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng trước ngày 1-4.

Như PLO đã đưa tin, từ đầu năm 2026, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch triển khai tổng cộng 61 cuộc thanh tra (gồm 52 cuộc chính thức và 9 cuộc dự phòng). Mục tiêu cốt lõi không chỉ là chấn chỉnh những yếu kém trong quản lý Nhà nước mà còn để xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng, lãng phí.

Đặc biệt, tỉnh Lâm Đồng sẽ đẩy mạnh hậu kiểm, quyết tâm tăng tỉ lệ thu hồi tiền và tài sản bị thất thoát do vi phạm. Trong danh sách 52 cuộc thanh tra chính thức có nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai của Trường ĐH Tôn Đức Thắng.