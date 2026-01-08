Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại Lâm Đồng của Trường ĐH Tôn Đức Thắng 08/01/2026 17:27

(PLO)- Thanh tra Lâm Đồng vừa ra kế hoạch thanh tra 2026 trong đó sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại Bảo Lộc của Trường Đại học (ĐH) Tôn Đức Thắng.

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa ký quyết định ban hành kế hoạch thanh tra năm 2026 tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm như đất đai, y tế tư nhân và đầu tư công.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng cơ sở Bảo Lộc.

Theo kế hoạch, Thanh tra tỉnh sẽ triển khai tổng cộng 61 cuộc thanh tra (gồm 52 cuộc chính thức và 9 cuộc dự phòng).

Mục tiêu cốt lõi không chỉ là chấn chỉnh những yếu kém trong quản lý Nhà nước mà còn để xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, Lâm Đồng sẽ đẩy mạnh hậu kiểm, quyết tâm tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản bị thất thoát do vi phạm.

Ngay trong quý đầu năm 2026, Sở Y tế và hàng loạt cơ sở khám chữa bệnh tư nhân sẽ là đối tượng thanh tra trọng điểm.

Cơ quan chức năng sẽ rà soát toàn bộ quy trình từ ngày 1-1-2023 đến 31-12-2025 liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; cấp chứng chỉ hành nghề dược tư nhân, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tư nhân; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Đáng chú ý trong danh sách 52 cuộc thanh tra chính thức là nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Thanh tra sẽ làm rõ quá trình thuê đất và sử dụng đất để xây dựng trường học tại phường Lộc Tiến và xã Lộc Châu, Bảo Lộc (nay là phường 3 Bảo Lộc). Thời kỳ thanh tra từ khi được cho thuê đất đến thời điểm thanh tra.

Đường 719B. Ảnh: PN

Cũng trong quý I/2026, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 sẽ phải giải trình về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại hai dự án giao thông mang tính chiến lược là Dự án Trục ven biển ĐT.719B (Phan Thiết - Kê Gà) và Dự án mở rộng tuyến đường Mê Bu - Đa Kai. Thời kỳ thanh tra từ khi có chủ trương triển khai dự án đến thời điểm thanh tra

Hoạt động thanh tra năm 2026 được yêu cầu thực hiện chính xác, khách quan, không gây cản trở doanh nghiệp nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm. Điểm mới là việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thanh tra để nâng cao tính minh bạch, hạn chế tối đa các tiêu cực phát sinh trong quá trình kiểm tra.