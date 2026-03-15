Nhiều cử tri 100 tuổi vẫn trực tiếp đi bầu cử 15/03/2026 09:58

(PLO)- Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, cụ Đặng Chưởng... dù tuổi đã cao vẫn trực tiếp có mặt tại điểm bỏ phiếu với mong muốn lựa chọn ra những đại biểu có tâm, có tầm.

Sáng nay, 15-3, gần 79 triệu cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hòa chung không khí của sự kiện chính trị trọng đại này, nhiều cử tri dù đã cao tuổi vẫn cố gắng có mặt tại điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Đúng 6 giờ 50, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (106 tuổi) có mặt tại đơn vị bầu cử số 3, tổ bầu cử số 11, khu phố 15, phường Bình Thạnh, TP.HCM.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư năm nay đã 106 tuổi vẫn trực tiếp có mặt tại khu phố 15, phường Bình Thạnh, TP.HCM, để bỏ phiếu.

Ngay khi đến điểm bầu cử, ông được tổ bầu cử cùng lực lượng tại khu phố đón tiếp, hướng dẫn các thủ tục cần thiết theo quy định. Sự xuất hiện của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư từ sớm góp phần làm không khí tại điểm bầu cử thêm phấn khởi, khi nhiều cử tri trong khu phố cũng đã có mặt chờ đến giờ khai mạc để tham gia bỏ phiếu.

Trong khi đó, tại tổ bầu cử số 30, phường Thủ Đức, ngay từ lúc 6 giờ 30 sáng, ông Đặng Chưởng (100 tuổi) cũng đã có mặt để bầu cử. Dù tuổi tác đã cao, ông vẫn rất minh mẫn, đọc từng tên ứng viên các cấp để lựa chọn.

“5 năm mới có một lần bỏ phiếu tôi nhất định phải đi, tìm ra người tài phục vụ cho nhân dân, cho đất nước”- ông Chưởng kỳ vọng.

"5 năm mới có một lần bỏ phiếu tôi nhất định phải đi, tìm ra người tài phục vụ cho nhân dân, cho đất nước"- cử tri 100 tuổi Đặng Chưởng kỳ vọng.

Tại Hà Nội, dù đã bước sang tuổi 100 và thuộc diện cử tri cao tuổi được ưu tiên hỗ trợ bỏ phiếu tại nhà, cụ Phạm Thị Bắc - cử tri lớn tuổi nhất tại Khu vực bỏ phiếu số 11, phường Phú Thượng vẫn trực tiếp đến điểm bầu cử.

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày bầu cử trên cả nước, từ sáng sớm, cụ Bắc đến Khu vực bỏ phiếu cùng tham dự Lễ chào cờ.

Theo ông Nguyễn Minh Khánh, Tổ trưởng Tổ bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 11, cụ Bắc là cử tri cao tuổi nhất trong danh sách của khu vực. Tổ bầu cử đã chuẩn bị phương án hỗ trợ bỏ phiếu tại nhà đối với cụ cũng như các cử tri cao tuổi, sức khỏe hạn chế. Tuy nhiên, cụ vẫn mong muốn trực tiếp đến điểm bỏ phiếu.

Cụ Phạm Thị Bắc tham gia bỏ phiếu. Ảnh: ĐẮC LAM

Cụ Phạm Thị Bắc cho biết dù đã nhiều lần tham gia bầu cử, nhưng mỗi lần cầm lá phiếu vẫn luôn cảm thấy đó là quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân. Vì vậy, dù tuổi đã cao, cụ vẫn muốn tự mình đến điểm bầu cử từ sớm để hòa vào không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân.

“Được trực tiếp cầm lá phiếu bầu là niềm vui lớn đối với tôi. Tôi muốn đến điểm bầu cử thật sớm để hòa cùng không khí của ngày hội toàn dân”.

Sự có mặt của cụ Phạm Thị Bắc tại Khu vực bỏ phiếu số 11 không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình và khu dân cư, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm công dân trong ngày hội dân chủ của đất nước.