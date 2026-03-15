Thủ tướng: Cử tri không đến được khu vực bỏ phiếu thì phải có hòm phiếu đến tận nhà 15/03/2026 09:24

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tạo điều kiện tốt nhất để 100% cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân; cử tri nào không đến được khu vực bỏ phiếu thì phải có hòm phiếu đến tận nhà.

Sáng 15-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: NHẬT BẮC

Trò chuyện với cử tri khu vực bỏ phiếu số 21, thuộc đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn cử tri thực hiện quyền làm chủ của mình trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì nhân dân; sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào Quốc hội và HĐND các cấp; đóng góp vào xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, đời sống người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Thủ tướng và Phu nhân trò chuyện cùng các cử tri. Ảnh: NHẬT BẮC

Đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của phường Tây Hồ, nhất là tại khu vực bỏ phiếu số 21, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ủy ban bầu cử phường Tây Hồ cố gắng tổ chức cho cử tri bỏ phiếu bầu cử sớm; tạo điều kiện tốt nhất để 100% cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình. Nếu cử tri nào không đến được khu vực bỏ phiếu thì phải có hòm phiếu đến tận nhà để người dân bỏ phiếu.

Ông lưu ý tại các khu vực bỏ phiếu, cần bố trí cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Thủ tướng yêu cầu phường Tây Hồ tổ chức bầu cử đảm bảo dân chủ, an toàn, đúng luật; nỗ lực thực hiện và đảm bảo tốt công tác phục vụ và tổ chức cuộc bầu cử để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội đại đoàn kết toàn dân – ngày hội non sông, bầu những người xứng đáng nhất, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng cử tri tổ bầu cử số 21 thuộc đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ. Ảnh: NHẬT BẮC

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về công tác chuẩn bị bầu cử, đại diện Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ cho biết trước ngày bầu cử 1 tuần, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ đã phát tận tay cử tri và niêm yết công khai Danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khoá XVII và những người ứng cử đại biểu HĐND phường Tây Hồ khoá II.

Phường đã cấp phát thẻ cử tri đến từng cử tri theo đúng quy định, đồng thời hoàn thành việc gắn thẻ cử tri trên phần mềm cử tri của Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường và 27 khu vực bỏ phiếu.

Phường Tây Hồ đã khảo sát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương tiện, đồng thời thực hiện trang trí khánh tiết tại toàn bộ 27 khu vực bỏ phiếu. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí đầy đủ pano, cổng chào, cabin bỏ phiếu, hòm phiếu chính và phụ, hệ thống chiếu sáng, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu…