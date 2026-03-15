Bí thư Trần Lưu Quang: Mong bà con đi bầu đầy đủ, lựa chọn những đại biểu xứng đáng 15/03/2026 08:58

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang bày tỏ niềm vui và sự háo hức khi cùng cử tri tham gia Ngày hội non sông; mong muốn bà con đi bầu đầy đủ để tỷ lệ người tham gia bầu cử của TP đạt mức cao nhất, lựa chọn những đại biểu xứng đáng.

Sáng 15-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn- Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy viên Bộ Chính trị- Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang đã đến dự khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14 (gồm ấp 19, ấp 20), xã Hóc Môn, TP.HCM, được đặt tại trường THCS Đỗ Văn Dậy.

Cùng dự còn có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Phạm Thành Kiên, Trưởng ban tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Sau khi thực hiện quyền bầu cử, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang có những chia sẻ về cuộc bầu cử lần này.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang bày tỏ niềm vui và sự háo hức khi cùng cử tri TP và cả nước tham gia Ngày hội non sông. Ảnh: THUẬN VĂN

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ, với tư cách là người tham gia nhiều khóa Quốc hội và HĐND, ông cảm nhận Quốc hội và HĐND các cấp mỗi ngày luôn đổi mới, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn.

“Đây cũng là trường học lớn dành cho những người có cơ hội tham gia”, ông nói và cho rằng ai cũng mong có cơ hội để được học ở ngôi trường lớn này nhưng không phải ai cũng có cơ hội.

"Vì vậy, ngay cả khi không là đại biểu, khi được tham gia vào quá trình công tác trong thời gian qua, tiếp xúc cử tri cũng đã là bài học, những kinh nghiệm đáng quý phục vụ cho công tác của mình", Bí thư TP.HCM nhìn nhận.

Cử tri bỏ phiếu tại khu vực số 14, xã Hóc Môn. Ảnh: THUẬN VĂN

Với bà con cử tri TP.HCM, ông mong muốn bà con đi bầu đầy đủ để tỷ lệ người tham gia bầu cử của TP đạt mức cao nhất, lựa chọn những đại biểu xứng đáng.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cũng mong các đơn vị bầu cử nỗ lực, cố gắng để đảm bảo an toàn tuyệt đối, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con làm tròn trách nhiệm của mình.