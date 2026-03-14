Lãnh đạo TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị trước ngày bầu cử chính thức 14/03/2026 17:52

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị trước ngày bầu cử chính thức tại nhiều khu vực bỏ phiếu, nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định, đúng thời gian, tránh xảy ra sai sót.

Sáng 14-3, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn.

Tham dự buổi kiểm tra còn có ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; ông Phạm Hồng Sơn, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết kiểm tra bảng niêm yết danh sách ứng viên ứng cử và danh sách cử tri. Ảnh: THANH THÙY

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

Khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, được đặt tại trường THCS Đỗ Văn Dậy. Tại đây, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đã kiểm tra từng hạng mục cùng các kịch bản cho ngày bầu cử chính thức diễn ra vào ngày 15-3.

Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu số 14, đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện những khâu trang trí cuối cùng, sắp xếp bàn ghế, sẵn sàng cho lễ khai mạc diễn ra vào lúc 6 giờ 45 phút sáng 15-3 và tiếp đó là cử tri tiến hành bỏ phiếu bầu.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết kiểm tra các thùng phiếu. Ảnh: THANH THÙY



Qua kiểm tra kỹ lưỡng từ khâu trang trí đến quy trình đón tiếp, hướng dẫn cử tri bỏ phiếu bầu và hướng ra về, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban bầu cử xã Hóc Môn và Tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14 đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho công tác bầu cử.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết kiểm tra phòng gạch phiếu tại khu vực bỏ phiếu phường An Phú Đông. Ảnh: THANH THÙY

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng lưu ý cần xây dựng các kịch bản ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong ngày 15-3.

Sau đó, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 42 và 45 phường An Phú Đông.

Tại mỗi nơi đến kiểm tra, bà Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao công tác chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm, chặt chẽ của Ủy ban bầu cử phường An Phú Đông và 2 tổ bầu cử.

Đáng chú ý, khu vực bỏ phiếu số 45 được tổ chức tại nhà bà Phạm Thị Kiều Hạnh (cư dân khu phố 66), phục vụ gần 1.300 cử tri.

Trong hơn 10 ngày qua, gia đình bà Hạnh đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để trang trí điểm bỏ phiếu theo quy định, bố trí khu vực để xe, ghế ngồi cho cử tri.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết đến kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 45 được tổ chức tại nhà bà Phạm Thị Kiều Hạnh (cư dân khu phố 66), phục vụ gần 1.300 cử tri. Ảnh: THANH THÙY

Thay mặt lãnh đạo TP, bà Văn Thị Bạch Tuyết đã gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình bà Hạnh vì sự đóng góp ý nghĩa cho ngày hội chung của đất nước.

Để ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, bà Văn Thị Bạch Tuyết lưu ý Ủy ban bầu cử các địa phương không được chủ quan, cần xây dựng kịch bản chi tiết để ứng phó với các tình huống bất ngờ; tiếp tục rà soát kỹ các khâu, bố trí đầy đủ lực lượng phục vụ bầu cử và lực lượng kiểm phiếu, bảo đảm thực hiện đúng quy định, đúng thời gian, tránh xảy ra sai sót. Song song đó, cần chú trọng công tác bảo mật, an toàn thông tin.

Bên cạnh đảm bảo quy trình nghiệp vụ, bà cũng yêu cầu các điểm bầu cử bố trí đầy đủ ghế ngồi cho cử tri trong lúc chờ đợi đến lượt bỏ phiếu; khuyến khích lắp đặt thêm mái che để cử tri không bị ảnh hưởng bởi nắng nóng hoặc mưa lớn.

Chánh văn phòng Thành ủy Phạm Hồng Sơn kiểm tra việc bố trí thùng phiếu. Ảnh: THANH THÙY

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu Ủy ban bầu cử các địa phương quan tâm chu đáo đến đội ngũ phục vụ công tác bầu cử.

Bà khẳng định TP luôn ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong công tác bầu cử và sẽ có những hình thức khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân làm tốt công tác bầu cử, đóng góp vào kết quả chung của TP.

Bố trí điểm bỏ phiếu tại trường cho 3.000 sinh viên

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cũng kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu tại phường Long Trường.

Hiện phường Long Trường đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn tại tất cả các điểm bầu cử, với 45.471 cử tri bỏ phiếu.

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng kiểm tra phòng gạch phiếu tại phường Long Trường. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND phường Long Trường, cho biết địa phương đã tiến hành phát thẻ cử tri đến người dân đúng kế hoạch, đồng thời tăng cường hoạt động tuyên truyền, mời cử tri tham gia bỏ phiếu sớm, đúng quy định.

Theo ông Dũng, địa bàn phường có Trường Đại học Tài chính - Marketing với hơn 3.000 sinh viên, do đó phường đã bố trí điểm bỏ phiếu riêng ngay tại trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các sinh viên tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ chính đáng của mình.

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cũng kiểm tra thùng phiếu. Ảnh: THANH TUYỀN

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của phường và lưu ý cần tiếp tục rà soát, theo dõi chặt chẽ, kịp thời báo cáo và có phương án xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo quyền và nghĩa vụ bầu cử của cử tri theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, bảo đảm cử tri tích cực tham gia ngày hội của toàn dân với tỉ lệ cao, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân…