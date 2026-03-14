Cử tri cả nước gửi gắm đại biểu luôn theo đuổi vấn đề đến cùng 14/03/2026 11:00

(PLO)- Trước giờ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, cử tri cả nước bày tỏ kỳ vọng về sự đột phá trong thực thi pháp luật, phát triển hạ tầng và an sinh xã hội...

Trong không khí những ngày tháng 3 rộn rã sắc cờ hoa, hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cử tri cả nước đang tích cực theo dõi, tham gia các hoạt động chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Đây cũng là kỳ bầu cử đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cử tri bày tỏ nhiều niềm tin, kỳ vọng khi cầm trên tay lá phiếu đi bầu ra những ĐB thật sự có tâm, có tầm, vì sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các nội dung người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được niêm yết công khai để cử tri lựa chọn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Cử tri PHÍ VĂN NĂM, phường Việt Hưng, TP Hà Nội:

Đại biểu “nói đi đôi với làm”

Mỗi kỳ bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp là dịp để người dân trực tiếp gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của mình vào những người đại diện. Để lá phiếu thực sự có giá trị, mỗi cử tri cần nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng về từng ứng cử viên, nhất là chương trình hành động, quá trình công tác, năng lực thực tiễn và tinh thần trách nhiệm trước nhân dân.

Tôi đặt niềm tin lớn vào các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp đã được cử tri, cơ quan có thẩm quyền lựa chọn, giới thiệu ra ứng cử tại Đơn vị số 10 của TP Hà Nội nói riêng, toàn TP nói chung. Tôi cùng đông đảo cử tri rất quan tâm, theo dõi phần trình bày chương trình hành động của các ứng cử viên với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực, thể hiện quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm.

Điều người dân mong muốn không chỉ là những lời hứa mà là sự đồng hành lâu dài của các ĐB sau khi trúng cử. ĐB cần thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân tới QH và các cơ quan chức năng. Đồng thời, phải theo sát việc giám sát, thúc đẩy thực thi chính sách, bảo đảm những chủ trương đi vào cuộc sống.

Kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi là sẽ lựa chọn được những người đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, vì sự phát triển của thủ đô và đất nước.

Bà LÊ CẨM THÚY, cán bộ hưu trí (TP Cần Thơ):

Kỳ vọng các đại biểu sẽ quyết liệt hơn

Những ứng cử viên ĐB HĐND TP Cần Thơ đều rất sáng giá, đầy đủ tiêu chuẩn và có năng lực. Một điểm mới đáng chú ý là việc lựa chọn các ứng cử viên rất “sắc nét”, tập trung vào chất lượng chứ không dàn trải.

Tôi hy vọng các ĐB dân cử sắp tới sẽ đưa TP Cần Thơ ngày càng phát triển. Trong đó, tôi mong các ĐB quan tâm hơn nữa vấn đề hạ tầng giao thông để việc kết nối, đi lại từ trung tâm TP xuống các địa bàn Sóc Trăng, Hậu Giang trước đây được thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Trong nhiệm kỳ mới, tôi mong các ĐB trúng cử tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, các đối tượng hưu trí… Bên cạnh đó, các vấn đề về trật tự đô thị như đậu xe dưới lòng đường, ngập nước… cần được giải quyết hiệu quả. Việc thực hiện phải công bằng, tránh tình trạng nể nang, thiên vị… để bộ mặt TP Cần Thơ ngày càng văn minh.

Khắp các phố phường đều đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân. Ảnh: HẢI ANH

Luật sư - ThS ĐÀO VĂN HƯNG, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và phát triển doanh nghiệp (ILC), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam:

Nỗ lực đi sâu tìm hiểu khó khăn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hướng tới ngày tổng tuyển cử 15-3, tôi mong cử tri sẽ sáng suốt với lá phiếu của mình, lựa chọn những ĐB có tâm, có tầm, am hiểu sâu sắc về pháp luật và giàu kinh nghiệm.

Hiện Việt Nam có khoảng 1,2 triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và 5,3 triệu hộ kinh doanh. Dù QH và Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết để cụ thể hóa mục tiêu đạt 2 triệu DN vào năm 2030 theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị nhưng thực tiễn vẫn còn bất cập. Chẳng hạn, ngày 1-1-2026 khi chính sách thuế mới có hiệu lực, hàng loạt DNNVV đã lúng túng trong việc kê khai…

Trong bối cảnh đó, với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về triển khai Nghị quyết 68 và thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về hỗ trợ pháp lý cho các DNNVV, hộ kinh doanh, Hiệp hội DNNVV Việt Nam đã có rất nhiều đóng góp trong xây dựng thể chế cũng như tổng hợp, phản ánh vướng mắc từ thực tiễn để tháo gỡ khó khăn.

Do vậy, tôi rất kỳ vọng các ĐB khi được cử tri tín nhiệm bầu sẽ nỗ lực đi sâu tìm hiểu khó khăn thực tại của cộng đồng DNNVV để đóng góp hiệu quả vào công tác xây dựng pháp luật với tư duy phục vụ DN.

Bên cạnh đó, cần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW, kiên quyết không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự. Việc xây dựng chính sách cũng phải hướng đến mục tiêu khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên DN, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính.

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Đoàn Luật sư TP.HCM, Giám đốc Công ty Luật TNHH Sài Gòn Công Lý:

Kỳ vọng đột phá trong thực thi pháp luật

Đầu tiên, tôi rất vui mừng khi kỳ bầu cử này có hai luật sư được giới thiệu ứng cử ĐBQH ở TP.HCM. Tôi mong các ĐB sau khi trúng cử sẽ ưu tiên hàng đầu việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật một cách chiến lược. Công việc này không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn định hình tương lai.

Việc hoàn thiện đồng bộ, khả thi các bộ luật nền tảng về nội dung và tố tụng là yếu tố then chốt. Điều này giúp đảm bảo quyền con người, quyền công dân và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Quá trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần kịp thời, phù hợp với thực tiễn, tránh chồng chéo, khó thi hành.

Tôi kỳ vọng vào sự đột phá trong thực thi pháp luật, biến các quy định trên giấy thành hiện thực sinh động. ĐB cần thúc đẩy mạnh mẽ cơ chế giải quyết nhanh tranh chấp ngoài tòa án. Việc xây dựng hệ thống tư pháp dễ tiếp cận, hiệu quả và thân thiện sẽ giảm tải cho tòa án, mang lại sự an tâm cho xã hội.

Trong nhiệm kỳ mới, ngành tư pháp cần có những cải cách mạnh mẽ trong tố tụng. Cần đảm bảo quyền được xét xử công bằng, quyền bào chữa, tiếp cận thông tin và được bồi thường thiệt hại khi bị xâm phạm trái pháp luật.

Đặc biệt, tôi mong các ĐB cần tham mưu, đề xuất QH ban hành các quy định nâng cao vị thế của luật sư. Cần công nhận và khuyến khích vai trò của luật sư trong xây dựng pháp luật, phản biện xã hội và bảo vệ công lý.

Cuối cùng, trong bối cảnh mới, tôi mong các ĐB ủng hộ mạnh mẽ việc đầu tư vào công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp.

Danh sách cử tri đã được niêm yết để người dân thuận tiện theo dõi. Ảnh: LÊ THOA

Ông TRỊNH CÔNG LUÂN, tổ trưởng tổ dân phố Phú Trung 2, phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa:

Chạm tới hiệu quả vấn đề

Là cán bộ cơ sở, tôi mong mỗi ĐBQH trúng cử phải đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Để làm được điều này, họ phải thật sự sâu sát đời sống, lắng nghe, cầu thị nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề dân sinh còn tồn tại ở địa phương. Đặc biệt là các vấn đề đang “nóng” như đất đai, quy hoạch, khoáng sản…, cử tri mong các ĐB phải theo sự việc đến cùng.

Vấn đề đã nêu phải có mốc thời gian, tiến độ rõ ràng, có trách nhiệm giải trình, hậu giám sát và kết quả cụ thể. Giám sát không chỉ dừng ở việc “ghi nhận” hay “rút kinh nghiệm” mà phải chạm tới hiệu quả thực tế và gắn với trách nhiệm cá nhân tại nơi mình trúng cử.

Ngoài ra, cử tri muốn ĐB đủ tự tin để đặt câu hỏi đến tận cùng, không né tránh hay nói chung chung. ĐB cần giữ được sự nhất quán giữa phát biểu và hành động, không bỏ lửng vấn đề đang theo đuổi.

Tôi cũng mong mỗi cuộc tiếp xúc cử tri của ĐBQH sẽ đi vào thực chất hơn. Chỉ khi ĐB thật sự gần dân, hiểu dân, sâu sát với địa phương thì mới đi đến tận cùng các vấn đề.