Hơn 2,7 triệu cử tri Lâm Đồng hòa chung khí thế Ngày hội non sông 15/03/2026 10:02

(PLO)- Hơn 2,7 triệu cử tri Lâm Đồng đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong không khí trang nghiêm, dân chủ, đúng luật.

Sáng 15-3, cùng với cử tri cả nước, hơn 2,7 triệu cử tri tỉnh Lâm Đồng đã tham gia Ngày hội non sông, thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Hơn 2,7 triệu cử tri Lâm Đồng đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo ghi nhận tại nhiều khu vực bỏ phiếu, ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt để tham gia bầu cử. Không khí tại các điểm bỏ phiếu diễn ra trang nghiêm, phấn khởi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của người dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Công tác tổ chức bầu cử tại các địa phương được chuẩn bị chu đáo, từ việc trang trí khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên đến việc bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các bước bỏ phiếu đúng quy định. Nhiều khu vực cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi, người khuyết tật và cử tri ở vùng sâu, vùng xa tham gia bỏ phiếu.

Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri tại phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: VÕ TÙNG

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các địa phương đã trực tiếp đến dự lễ khai mạc tại các khu vực bỏ phiếu, đồng thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri theo quy định.

Để bảo đảm Ngày hội toàn dân diễn ra an toàn, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cũng được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ.

Lực lượng công an đã tăng cường bám địa bàn, chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần giữ vững ổn định tại các khu vực bỏ phiếu. Cùng với đó, công tác tuyên truyền về bầu cử cũng được đẩy mạnh, giúp người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, từ đó tích cực tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao.

Thiếu tướng Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VÕ TÙNG

Nhiều cử tri bày tỏ kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đồng thời đề xuất các chính sách thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và nâng cao đời sống người dân.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần trách nhiệm của cử tri, Ngày hội non sông tại Lâm Đồng được ghi nhận diễn ra đúng quy định, an toàn, dân chủ, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.