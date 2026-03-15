Kiều bào tự hào khi được hòa mình vào ngày hội non sông 15/03/2026 11:41

(PLO)- Trong ngày hội non sông, nhiều kiều bào bày tỏ xúc động khi tự mình cầm trên tay lá phiếu cử tri và đi bầu, sau khi đã vượt hàng ngàn cây số về nước.

Hôm nay (15-3), gần 79 triệu cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của toàn dân để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.

Cảm giác như tiếng nói của mình sẽ được cất vang tại Quốc hội

Vợ chồng ThS Đinh Hoàng Hà (Giám đốc Quốc gia Học viện Hanbridge Singapore; Chi uỷ viên Chi bộ TTX - Truyền hình - Cộng đồng thuộc Đảng bộ ĐSQ Việt Nam tại Singapore; Ủy viên BCH Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài TP. HCM), tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 11 - Khu phố 11 tại Trường THCS Hồng Bàng, phường Chợ Lớn.

Từ sáng sớm, vợ chồng ông bà Đinh Hoàng Hà - Nguyễn Ngọc Minh (kiều bào Singapore) đã đến điểm bầu cử để sẵn sàng tham gia bỏ phiếu. Ảnh: NVCC

Ông Đinh Hoàng Hà chia sẻ: "Gia đình tôi sinh sống ở Singapore được hơn 10 năm. Kỳ bầu cử lần trước do vướng vào dịch Covid-19 nên không thể về nước tham gia bầu cử được. Kỳ này, ngay từ khi biết chính thức ngày bầu cử, vợ chồng tôi đã lên kế hoạch về nước để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tôi đã nghiên cứu lý lịch cũng như chương trình hành động của từng ứng cử viên để hôm nay thực hiện bỏ phiếu.

Khi tự tay cầm lá phiếu lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp cho tôi cảm giác rất khó tả, rất thiêng liêng. Cái cảm giác giống như tiếng nói của mình được cất vang trong hội trường Quốc hội vậy".

Với ông Hà, bà Minh, khi tự tay cầm lá phiếu lựa chọn những đại biểu xứng đáng cho nhiệm kỳ tới mang lại cảm giác rất thiêng liêng. Ảnh: NVCC

Chia sẻ thêm với PV, vợ chồng ông Hà cho biết rất kỳ vọng các đại biểu được cử tri tín nhiệm lần này sẽ đặt trọn “tâm và tầm” của mình vào các vấn đề còn bất cập trong xã hội; lời nói phải đi đôi với việc làm. Đặc biệt ông mong muốn các đại biểu quan tâm nhiều hơn đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vì đây là lực lượng đóng góp không nhỏ cả về tri thức lẫn kiều hối góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

"Tôi mong muốn các đại biểu nhiệm kỳ mới nghiên cứu cơ chế bầu cử cho cử tri ở nước ngoài, tổ chức các hình thức bầu cử dành cho cử tri kiều bào ở nước ngoài như bỏ phiếu tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán hoặc qua VNeID. Điều này không chỉ giúp kiều bào thuận lợi hơn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, mà còn góp phần biến ngày hội non sông không chỉ dành cho người Việt trong nước mà trở thành ngày hội chung của người Việt Nam trên toàn thế giới", ông Hà bày tỏ.

Đăng ký và nhận lá phiếu thật sự rất thiêng liêng

Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội danh dự người Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) cho biết hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với ông. Khoảnh khắc tự tay cầm thẻ cử tri, đăng ký và nhận lá phiếu thật sự rất thiêng liêng.

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với ông Nguyễn Duy Anh, khi được cầm trên tay lá phiếu cử tri trực tiếp tham gia bầu cử tại quê nhà. Ảnh: NVCC

Sau hơn 20 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, đây là lần đầu tiên ông Duy Anh trở về Việt Nam để trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân, tham gia bầu cử tại điểm bầu cử số 23, xã Thư Lâm, Hà Nội.

"Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi được trực tiếp bỏ lá phiếu, hoàn thành trách nhiệm của một cử tri. Tôi kỳ vọng rằng những ứng cử viên mà tôi lựa chọn sẽ trở thành những đại biểu ưu tú, có tài, có tâm và có tầm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, đồng thời quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài" - ông Duy Anh chia sẻ.

Ông Nguyễn Duy Anh kỳ vọng những ứng cử viên mà ông lựa chọn sẽ trở thành những đại biểu ưu tú, có tâm và có tầm. Ảnh: NVCC

Hòa cùng niềm vui, bà Lê Thương, Chủ tịch Hội người Việt vùng Kansai (Nhật Bản), là một người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, dù ở xa quê hương nhưng luôn dõi theo những sự kiện quan trọng của đất nước. Kỳ bầu cử lần này là một sự kiện chính trị có ý nghĩa rất lớn, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân.

"Lần này khi trở về Việt Nam, tôi rất vui và tự hào khi được trực tiếp tham gia với tư cách một cử tri. Được cầm trên tay lá phiếu của mình để lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân là một cảm xúc rất đặc biệt đối với một người con xa quê như tôi. Dù sinh sống ở nước ngoài, nhưng trong trái tim tôi và nhiều kiều bào Việt Nam, tình yêu đối với Tổ quốc luôn hiện hữu. Việc được trở về tham gia bầu cử lần này không chỉ là thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, mà còn là niềm tự hào và sự gắn bó sâu sắc với quê hương Việt Nam" - bà Lê Thương xúc động nói.

Bà Lê Thương (áo dài màu xanh) cùng các cử tri tham gia bỏ phiếu sáng 15-3. Ảnh: NVCC

Bà cũng chia sẻ bản thân luôn tin tưởng rằng các đại biểu nhiệm kỳ mới sẽ phát huy trách nhiệm của mình, lắng nghe tiếng nói của nhân dân và đóng góp vào sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của đất nước.