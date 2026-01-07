Tòa án Lâm Đồng đề nghị tỉnh cho mượn trụ sở bỏ trống để bố trí các tòa khu vực 07/01/2026 09:34

(PLO)- TAND tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng quan tâm chỉ đạo các sở ngành cho mượn tạm trụ sở để bố trí cho các Tòa án khu vực trong tỉnh.

TAND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị bố trí cho mượn nhiều trụ sở cũ đang bỏ trống. Nguyên nhân do sau khi sáp nhập theo mô hình Tòa án khu vực, nhiều trụ sở Tòa án rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng; một số trụ sở không có khả năng cải tạo, mở rộng.

Trụ sở TAND huyện Lâm Hà cũ xuống cấp nghiêm trọng.

Để đảm bảo điều kiện làm việc và tổ chức xét xử, TAND tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng quan tâm chỉ đạo các sở ngành cho mượn tạm trụ sở để bố trí cho Tòa án các khu vực trong tỉnh.

Cụ thể, TAND Khu vực 3 - Lâm Đồng (sáp nhập Tòa án Lâm Hà – Đam Rông), sau khi sáp nhập có 29 cán bộ, công chức, người lao động (CBCC) tập trung làm việc tại Tòa án huyện Lâm Hà (cũ). Hiện tại, trụ sở đang bị xuống cấp nghiêm trọng, quy mô và công năng không bảo đảm yêu cầu công tác. Trụ sở chật hẹp, thiếu phòng làm việc, hội trường xét xử, phòng lưu trữ, phòng hòa giải đối thoại, phòng tiếp dân và trụ sở không có khả năng cải tạo, mở rộng tại chỗ...

TAND tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét cho mượn trụ sở UBND xã Tân Văn (cũ) hiện đang bỏ trống, không sử dụng cho đến khi có trụ sở mới. Hiện nay, TAND Tối cao đã bố trí kinh phí cho TAND khu vực 3 thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư, sửa chữa cải tạo mở rộng.

TAND Khu vực 4 - Lâm Đồng (sáp nhập Tòa án Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh), sau khi sáp nhập có 50 CBCC tập trung làm việc tại trụ sở Tòa án TP Bảo Lộc (cũ), có 10 phòng làm việc, 1 phòng xét xử không đảm bảo điều kiện làm việc và xét xử.

TAND tỉnh đề nghị cho mượn trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Bảo Lộc (cũ) liền kề trụ sở TAND Khu vực 4, hiện đang bỏ trống để bố trí nơi làm việc, xét xử và tiếp công dân cho đến khi đơn vị xây dựng mới xong trụ sở làm việc. Hiện nay, TAND Khu vực 4 đã được cấp đất và bố trí vốn để xây dựng trụ sở mới, đơn vị triển khai các thủ tục đầu tư.

TAND Khu vực 7 - Lâm Đồng (sáp nhập Tòa án Tuy Đức, Đắk R'Lấp) sau khi sáp nhập có 31 CBCC tập trung làm việc tại Tòa án Đắk R'Lấp cũ, trụ sở rất chật hẹp, quy mô và công năng không bảo đảm yêu cầu công tác, thiếu phòng làm việc, hội trường xét xử, phòng lưu trữ, phòng hòa giải đối thoại, phòng tiếp dân...

Trụ sở TAND Đắk R'Lấp (cũ).

TAND tỉnh đề nghị cho mượn trụ sở Đài truyền thanh huyện Đắk R'Lấp (cũ), hiện đang bỏ trống để bố trí nơi làm việc, xét xử và tiếp công dân cho đến khi đơn vị xây dựng mới xong trụ sở làm việc. Hiện nay TAND Khu vực 7 đã được cấp đất và bố trí vốn để xây dựng mới trụ sở, đơn vị triển khai các giai đoạn chuẩn bị thủ tục đầu tư.

TAND Khu vực 8 - Lâm Đồng (sáp nhập Tòa án Đắk Mil, Đắk Song) sau khi sáp nhập có 36 CBCC tập trung làm việc trong điều kiện cơ sở rất chật hẹp, thiếu phòng làm việc, hội trường xét xử, phòng hòa giải đối thoại, phòng tiếp dân...

TAND tỉnh đề nghị cho mượn trụ sở Trạm y tế thị trấn Đắk Mil cũ hiện đang để trống để bố trí nơi làm việc, xét xử và tiếp công dân cho đến khi đơn vị xây dựng mới xong trụ sở làm việc.

Do trụ sở Tòa án Đắk Mil cũ xuống cấp, TAND tỉnh xin mượn tạm trạm y tế để làm việc.

TAND Khu vực 14 - Lâm Đồng trụ sở rất chật hẹp, thiếu phòng làm việc, hội trường xét xử… TAND tỉnh đề nghị mượn Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tuy Phong (cũ) liền kề trụ sở, hiện đang bỏ trống để bố trí nơi làm việc và tổ chức công tác xét xử cho đến khi đơn vị sửa chữa trụ sở.