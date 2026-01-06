Phát hiện bộ xương người nghi là nam giới nằm trong lùm cây 06/01/2026 18:45

(PLO)- Bộ xương người vừa phát hiện ở Lâm Đồng có độ tuổi trên 30, thời điểm tử vong khoảng xấp xỉ 3 tháng.

Tối 6-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang phối hợp với VKSND cùng cấp và Trung tâm giám định Pháp y tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường xung quanh bộ xương người vừa phát hiện.

Khu vực phát hiện bộ xương.

Trước đó, một người dân đi chặt củi tá hỏa phát hiện một bộ xương nằm trên một con dốc đất trong bụi cây nên trình báo cơ quan chức năng. Công an phường Tiến Thành đã đến phong tỏa, bảo vệ hiện trường.

Vị trí phát hiện cách đường Trương Văn Ly, phường Tiến Thành (TP Phan Thiết cũ) tỉnh Lâm Đồng khoảng 50m.

Tại hiện trường, bộ xương người đã khô, phần hộp sọ và các phần xương rời nhau, xung quanh còn phát hiện một số đoạn xương khá rải rác.

Các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành điều tra.

Các bác sĩ của Trung tâm giám định Pháp y tỉnh Lâm Đồng đã thu thập các mẫu xương để phục vụ công tác giám định và làm rõ vụ việc. Bước đầu qua các chứng cứ khoa học xác định bộ xương người là nam giới, độ tuổi khoảng hơn 30 tuổi và thời điểm tử vong xấp xỉ khoảng 3 tháng.

Một nguồn tin cho biết, bộ xương có nhiều dấu hiệu giống một thanh niên địa phương, bỗng dưng mất tích gần 3 tháng qua. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.