Dự án đắp chiếu: Lâm Đồng 'đại phẫu' giải ngân đầu tư công 06/01/2026 15:42

(PLO)- Ngay từ đầu năm 2026, Lâm Đồng đã truy vết trách nhiệm từng tập thể, cá nhân trong việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi Sở Tài chính yêu cầu báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Đồng thời, báo cáo tình hình chuẩn bị hồ sơ, thủ tục của các dự án dự kiến khởi công mới năm 2026.

Ông Võ Ngọc Hiệp (thứ 2 từ phải qua) trong lần cùng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát dự án.

Truy vết trách nhiệm: Không có vùng cấm cho sự chậm trễ

Trong bối cảnh Lâm Đồng nằm trong nhóm địa phương có tỉ lệ giải ngân dưới mức bình quân cả nước, lãnh đạo tỉnh quyết định hành động quyết liệt ngay đầu tháng 1-2026.

Công văn gửi Sở Tài chính và các đơn vị liên quan là mệnh lệnh hành chính. Theo đó, hạn chót ngày 9-1, Sở Tài chính phải báo cáo bức tranh toàn cảnh về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Điểm nhấn trong chỉ đạo lần này là yêu cầu cá thể hóa trách nhiệm. UBND tỉnh yêu cầu không đổ lỗi cho khách quan mà phải phân tích cụ thể nguyên nhân chủ quan từ việc chấp hành chỉ đạo của cấp trên. Tỉnh yêu cầu xác định rõ trách nhiệm từng tập thể, cá nhân, trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị và điểm mặt nhà thầu thi công yếu kém.

UBND tỉnh yêu cầu thống kê ngay các dự án vốn năm 2024 chuyển sang 2025 bị hủy. Đồng thời dự báo những dự án vốn 2025 có nguy cơ bị hủy do không đủ điều kiện kéo dài sang 2026.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải) trao đổi với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh về một dự án đầu tư công ven biển.

Tỉnh giao Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 theo các mốc từ 31-12-2025 đến ngày 31-1-2026.

Sở Tài chính tham mưu kịch bản làm việc với các chủ đầu tư có dự án giải ngân thấp, không đạt yêu cầu, bao gồm các đơn vị, nhà thầu có vướng mắc. Các nội dung này và báo cáo thủ tục của 34 dự án khởi công mới năm 2026 phải gửi UBND tỉnh trước ngày 9-1.

Nguyên nhân và giải pháp

Một chuyên gia cho rằng nếu chỉ nói do "vướng giải phóng mặt bằng" hay "thiếu vật liệu" thì đó là những câu trả lời đã quá cũ kỹ. Theo chuyên gia này, nguyên nhân cốt lõi nằm ở "căn bệnh" sợ sai và hội chứng "bóng chuyền hành chính".

Vấn đề là cán bộ thực thi sợ trách nhiệm, dẫn đến quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ bị kéo dài, chạy lòng vòng từ sở này sang ban nọ. Như một quả bóng chuyền, không ai dám "đập bóng" dứt điểm.

Giải pháp là cần cơ chế bảo vệ cán bộ dám làm, đồng thời có chế tài "thanh loại" ngay những vị trí trì trệ. Cần giao khoán thời gian xử lý hồ sơ theo giờ thay vì theo ngày.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đang khảo sát một dự án giao thông tại hiện trường.

Vấn đề thứ hai là năng lực nhà thầu yếu, luôn chờ tiền tạm ứng mới làm hoặc thi công dàn trải dẫn đến đứt gãy dòng tiền. Giải pháp là kiên quyết cắt hợp đồng, cấm thầu vĩnh viễn với đơn vị chây ì, thay thế bằng nhà thầu có năng lực. Đừng để dự án công trở thành "bình thở oxy" cho doanh nghiệp yếu kém.

Vấn đề tiếp theo là khâu chuẩn bị đầu tư. Đa phần vốn tắc là do khi lập dự án tính toán không kỹ, khi thực hiện mới thấy vướng quy hoạch, sai thiết kế. Giải pháp là thà chậm ở khâu chuẩn bị để kỹ lưỡng còn hơn nhanh lúc đầu rồi "đắp chiếu" về sau.

"Tiền đầu tư công là nguồn vốn dẫn dắt nền kinh tế. Để tiền 'ngủ đông' là sự lãng phí cơ hội phát triển. Động thái mổ xẻ quyết liệt của Lâm Đồng là liều thuốc đắng cần thiết để dòng vốn thực sự chảy vào đời sống", vị chuyên gia nhận định.