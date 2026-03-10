Quân đội điều tàu hải quân cứu 36 ngư dân Quảng Ngãi trên tàu cá bị hỏng máy, trôi tự do 10/03/2026 20:18

(PLO)- Hiện tàu HQ 950 đã xuất phát từ đảo Hòn Tre (Nha Trang, Khánh Hòa) để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn các ngư dân.

Ngày 10-3, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết đã tiếp nhận thông tin tàu cá Quảng Ngãi số hiệu QNg 90459 TS trên có 36 ngư dân, gặp sự cố hỏng máy, thả trôi tự do trên biển.

Hiện tàu HQ 950 thuộc vùng 4 Hải quân đã được điều động xuất phát từ đảo Hòn Tre (tỉnh Khánh Hòa) để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn các ngư dân.

Tàu SAR 273 đang đưa tàu cá QNg 95157 TS vào bờ. Trước đó, hai tàu QNg 95157 TS và QNg 90459 TS đều hỏng máy, trôi tự do. Ảnh: ĐC

Theo thông tin ban đầu, tàu cá QNg 90459 TS đang ở cách đảo Hòn Tre khoảng 28 hải lý về hướng Đông Nam, cách mũi Cam Linh (Cam Ranh) khoảng 26 hải lý về hướng Đông Bắc. Do không khắc phục được sự cố, tàu phải thả trôi trên biển với tốc độ khoảng 2,5 hải lý/giờ theo hướng 200°.

Tàu HQ 950 đã liên lạc được với tàu cá gặp nạn để nắm tình hình và hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho thuyền viên trong khi chờ lực lượng cứu nạn tiếp cận.

Thời tiết khu vực hiện có gió Đông Bắc cấp 5-6, sóng cao khoảng 2-3 m, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tiếp cận hiện trường để hỗ trợ tàu cá và đưa 36 ngư dân vào bờ an toàn.

Được biết, tàu cá QNg 90459 TS do ông Ngô Văn Cần (54 tuổi, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 36 ngư dân, hành nghề câu mực xà. Tàu xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh ngày 28-2 để ra khơi khai thác thủy sản.

Đến ngày 6-3, khi đang hoạt động trên biển, tàu gặp sự cố hỏng máy. Sau khi khắc phục tạm thời, các ngư dân điều khiển tàu chạy vào bờ. Tuy nhiên, đến sáng 9-3, tàu tiếp tục bị hỏng máy và không thể sửa chữa nên buộc phải thả trôi trên biển.

Gia đình chủ tàu đã báo cáo vụ việc đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh và chính quyền địa phương để nhờ hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Kim, vợ thuyền trưởng Ngô Văn Cần, cho biết sáng 10-3 ông Cần đã dùng điện thoại vệ tinh liên lạc về gia đình. Theo đó, tàu vẫn đang thả trôi ngoài biển, các thuyền viên đều an toàn nhưng một số người bị sốt. Ngoài khơi hiện có gió cấp 5-6 nên việc tiếp cận hỗ trợ gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, một tàu cá khác của Quảng Ngãi số hiệu QNg 95157 TS cùng 34 ngư dân cũng gặp sự cố trên biển nhưng đã được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.