Công an Quảng Ngãi tập trung bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử 10/03/2026 10:16

(PLO)- Từ biên giới đến hải đảo, Công an các xã, phường, đặc khu ở Quảng Ngãi tập trung tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn, an ninh cho ngày bầu cử.

Những ngày cao điểm chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ nhiều phương án, huy động lực lượng bám sát cơ sở nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày hội lớn của toàn dân.

Tăng cường tuần tra, bảo vệ các điểm bỏ phiếu

Tại đặc khu Lý Sơn, lực lượng công an đã tăng cường tuần tra, kiểm soát vào ban đêm tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực đông dân cư, bến cảng và đặc biệt là các điểm bỏ phiếu.

Công an đặc khu Lý Sơn tuần tra điểm bỏ phiếu vào ban đêm.

Các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất tại khu vực bầu cử như hệ thống chiếu sáng, cửa ra vào, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn khác. Những nguy cơ tiềm ẩn được phát hiện và khắc phục kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu.

Song song đó, lực lượng công an cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, kịp thời cung cấp thông tin về các hành vi nghi vấn cho lực lượng chức năng.

Tại xã Ba Xa, công an địa phương đã tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Trưởng Công an xã Ba Xa kiểm tra các khu vực niêm yết danh sách cử tri.

Lực lượng công an xã phân công cán bộ bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, rà soát những yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và các ban ngành kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn tại các điểm dự kiến đặt khu vực bỏ phiếu, xây dựng phương án bảo vệ cụ thể cho từng địa điểm.

Công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý cư trú và quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện cũng được tăng cường, góp phần giữ vững ổn định tình hình trước, trong và sau thời điểm diễn ra bầu cử.

Bám sát địa bàn biên giới, vùng sâu

Tại xã biên giới Bờ Y, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang được triển khai khẩn trương. Địa phương có hơn 22.400 cử tri, bố trí tại 32 khu vực bỏ phiếu; trong đó 29 điểm đặt tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và 3 điểm tại trụ sở các đơn vị lực lượng vũ trang.

Công an xã đã thực hiện tổng rà soát cư trú, lập danh sách các đối tượng cần quản lý, tăng cường nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa. Các tổ công tác được phân công bám sát từng thôn để kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng.

Tại xã vùng cao Măng Ri, nơi địa hình đồi núi phức tạp, dân cư chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng sinh sống, công an xã cũng triển khai tổng rà soát cư trú, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và những trường hợp có biến động nhân khẩu.

Công an xã Măng Ri tuần tra ban đêm trên địa bàn.

Thiếu tá Lê Tuấn Long, Trưởng Công an xã Măng Ri, cho biết đơn vị đã niêm yết công khai số điện thoại của chỉ huy công an xã tại nhà văn hóa thôn và khu dân cư để tiếp nhận phản ánh, tố giác tội phạm của người dân. Đồng thời xây dựng phương án bảo vệ cụ thể cho từng khu vực bỏ phiếu, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Với tinh thần chủ động, bám sát cơ sở, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực cao nhất để bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Sẵn sàng phương án xử lý mọi tình huống

Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị lực lượng công an cấp xã phải phối hợp xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối tại các khu vực bỏ phiếu; chủ động phương án phòng cháy chữa cháy, ứng phó thiên tai, dịch bệnh và thời tiết cực đoan.

Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra điểm bỏ phiếu tại xã Trà Bồng.

Việc xử lý các tình huống phải bám sát phương châm “4 tại chỗ” gồm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện - vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Trong ngày bầu cử, chế độ thông tin, báo cáo phải được thực hiện nghiêm, đặc biệt là cập nhật theo giờ về tỷ lệ cử tri đi bầu, tình hình an ninh trật tự và các vấn đề phát sinh.

Kiểm tra tại Công an phường Nghĩa Lộ, Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an các phường trong triển khai nhiệm vụ; đồng thời đánh giá cao việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm Cuộc bầu cử diễn ra an ninh, an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra điểm bỏ phiếu.

Thiếu tướng Hồ Song Ân yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, thực hiện nghiêm chế độ trực, thông tin, báo cáo; tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự. Chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch xử lý tình huống phức tạp có thể xảy ra; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, khu vực bỏ phiếu và nơi bảo quản hòm phiếu.