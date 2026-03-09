Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác bầu cử tại Cà Mau 09/03/2026 18:13

(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu lực lượng chức năng Cà Mau cần có phương án bảo vệ các khu vực trọng yếu, biên giới và phòng chống thiết bị bay không người lái tại các điểm bầu cử.

Ngày 9-3, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử tại tỉnh Cà Mau.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: KN

Theo báo cáo, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Cà Mau được thực hiện đồng bộ. Các khâu hiệp thương, tiếp nhận hồ sơ ứng cử, xác định khu vực bỏ phiếu và tuyên truyền cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Cà Mau có 23 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm 5 người do Trung ương giới thiệu và 18 người do tỉnh giới thiệu, để bầu 13 đại biểu. Đối với HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, có 127 người ứng cử để bầu 73 đại biểu; còn ở cấp xã, có 2.482 người ứng cử để bầu 1.469 đại biểu. Đến nay, toàn tỉnh đã niêm yết danh sách hơn 1,8 triệu cử tri tại 1.604 khu vực bỏ phiếu.

Về an ninh trật tự, Công an tỉnh đã bố trí lực lượng nắm chắc tình hình, đặc biệt tại các điểm phức tạp, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: NH

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương biểu dương tinh thần quyết liệt, sáng tạo của tỉnh Cà Mau. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh tiếp tục hoàn thành các phần việc còn lại theo đúng mốc thời gian. Đặc biệt, quản lý chặt tại khu vực dân cư phức tạp và tập trung tuyên truyền để cử tri đi bầu cử đông đủ.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tổ chức tập huấn kỹ cho lực lượng tại các tổ bỏ phiếu nhằm xử lý nhanh các tình huống phát sinh, chấn chỉnh kịp thời các sai sót trước ngày cuộc bầu cử diễn ra.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và khẳng định tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và an toàn tuyệt đối. Ảnh: NH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng yêu cầu Cà Mau không được chủ quan, lơ là. Theo đó, lực lượng chức năng cần có phương án bảo vệ các khu vực trọng yếu, biên giới và phòng chống thiết bị bay không người lái tại các điểm bầu cử. Đặc biệt, cần bảo vệ an toàn các con dấu và thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ".

"Thời gian đến ngày bầu cử không còn nhiều, địa phương cần tập trung tuyên truyền hiệu quả đến vùng sâu, vùng xa. Phổ biến tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên để người dân nắm rõ", Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý.