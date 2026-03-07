Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại An Giang 07/03/2026 14:37

Sáng 7-3, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang.

Báo cáo với đoàn công tác, Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết An Giang là địa bàn biên giới có vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng - an ninh. Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương hoàn tất rà soát 2.712, với hơn 3,6 triệu cử tri trên địa bàn toàn tỉnh.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: ANH TRINH

Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang cũng cho biết quy trình hiệp thương, giới thiệu nhân sự được thực hiện đúng quy định, nhận được sự đồng thuận cao. Đáng chú ý, 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã được quán triệt nhiệm vụ. Các đơn vị duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, luyện tập phương án xử lý tình huống phát sinh để bảo vệ thành công ngày hội của toàn dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao sự vào cuộc sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội cho cuộc bầu cử trên địa bàn.

Thượng tướng Trần Quang Phương cũng yêu cầu tỉnh thực hiện nhuần nhuyễn tinh thần “Đảng cử, dân bầu”. Cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đúng thành phần, cơ cấu tham gia đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng gợi ý: “An Giang có hơn 3.600 tàu cá thường xuyên đánh bắt xa bờ, nên tính toán đến phương án sử dụng các trạm kiểm soát biên phòng làm “thùng phiếu lưu động”. Điều này đảm bảo quyền công dân cho ngư dân ngay cả khi đang làm nhiệm vụ trên biển”.

“Với người già yếu, khó khăn trong đi lại, tổ bầu cử cần đưa thùng phiếu đến tận nhà” - Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng lưu ý địa phương cần sắp xếp khoa học tại các điểm bỏ phiếu. Thùng phiếu cần sử dụng ba màu sắc khác nhau cho từng cấp bầu cử để tránh nhầm lẫn. Khu vực bỏ phiếu nên bố trí lối vào và lối ra riêng biệt, tránh ùn tắc và thiết lập bàn tư vấn giải đáp thắc mắc của người dân.

Về an ninh trật tự, Thượng tướng yêu cầu Trần Quang Phương diễn tập kỹ lưỡng các phương án ứng phó theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian”. Đồng thời, lực lượng chức năng cần nắm chắc tình hình, giải quyết khiếu kiện, kịp thời ngăn chặn các hoạt động chống phá, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử.

Trước đó, Thượng tướng Trần Quang Phương và đoàn công tác đã đến kiểm tra, làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Tại đây ông yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động dự báo và xử lý hiệu quả mọi tình huống phát sinh tại địa bàn biên giới.