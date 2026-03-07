Hoàn thiện cơ chế để TP.HCM trở thành trung tâm du lịch hàng đầu ASEAN 07/03/2026 12:12

Ngày 6-3, ông Phạm Huy Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, đã cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri tại phường Trung Mỹ Tây (Đơn vị bầu cử số 29 gồm các phường Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận).

Phát biểu trước cử tri, ông Phạm Huy Bình nhận định du lịch là ngành kinh tế động lực, lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực. Du lịch không chỉ thúc đẩy dịch vụ, thương mại mà còn tạo việc làm, tăng thu ngân sách và nâng cao đời sống người dân.

Ông Bình cho biết sẽ chủ động đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển du lịch phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mục tiêu là xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ, tạo điều kiện để du lịch phát triển mạnh mẽ, đóng góp lớn vào GRDP của TP.

Ông Phạm Huy Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM. Ảnh: PN

Theo ông Phạm Huy Bình, định hướng của TP.HCM là trở thành trung tâm du lịch, sự kiện, MICE, văn hóa, giải trí hàng đầu Đông Nam Á. Ngành du lịch chú trọng phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.

Đồng thời, ông Bình cũng đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ tới đạt 18 triệu lượt khách quốc tế và 80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch tăng trưởng bình quân 12-15% mỗi năm.

TP.HCM định hướng trở thành trung tâm du lịch, sự kiện hàng đầu của khu vực, phát triển du lịch theo hướng bền vững. Ảnh: THU TRINH

Để đạt mục tiêu này, ngành du lịch TP tập trung phát triển sản phẩm giá trị gia tăng cao. Ưu tiên các loại hình du lịch MICE, lễ hội - sự kiện, văn hóa - lịch sử, đường thủy, sinh thái và cộng đồng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh và phát triển big data để quản lý, xúc tiến du lịch hiệu quả.

Ngành du lịch TP.HCM cũng chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua liên kết giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. TP sẽ siết chặt quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an toàn cho du khách và xử lý nghiêm hành vi gian lận, "chặt chém"...

Theo ông Phạm Huy Bình, việc hoàn thiện cơ chế và phát triển du lịch xanh sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế dịch vụ phát triển, nâng cao chất lượng sống của người dân.