Hết thời 'ốc đảo', Cần Giờ trở thành trung tâm du lịch mới của TP.HCM 29/01/2026 17:45

(PLO)- Cần Giờ (TP.HCM) được kỳ vọng trở thành trung tâm kinh tế biển và du lịch sinh thái chất lượng cao thông qua việc tháo gỡ các nút thắt hạ tầng cùng chiến lược thu hút nhà đầu tư bền vững

Chiều 29-1, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ tổ chức hội thảo “Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới của TP.HCM”. Theo chiến lược phát triển đô thị và kinh tế biển đến năm 2030, Cần Giờ được thành phố kỳ vọng trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp, gắn với tiêu chí ESG và định hướng phát triển bền vững.

Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Phạm Huy Bình nhận định Cần Giờ đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành cực tăng trưởng mới. Cơ hội này đến từ sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông đa chiều gồm đường bộ, đường sắt và đường biển.

Theo định hướng của thành phố, việc phát triển Cần Giờ phải đảm bảo không sao chép bất kỳ mô hình điểm đến nào. Địa phương hướng đến du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng cao cấp - văn hóa bản địa đặc trưng, dựa trên nền tảng công nghệ và chuyển đổi xanh.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Quang Định.

Xu hướng du lịch toàn cầu chuyển mạnh sang trải nghiệm xanh, sinh thái và có trách nhiệm. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM cho biết thành phố đang chịu áp lực lớn về môi trường và hạ tầng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải mở rộng không gian phát triển du lịch ra khu vực ven biển, trong đó Cần Giờ giữ vai trò then chốt.

Theo bà Tú, địa phương này hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển các loại hình du lịch khác biệt như du lịch sinh thái rừng ngập mặn, cộng đồng, văn hóa - tín ngưỡng biển và nghỉ dưỡng.

Thực tế, hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đã và đang triển khai tại Cần Giờ như cầu Cần Giờ, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ và tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Tuy nhiên, TS Khoa Tăng, Đại học RMIT Việt Nam cho rằng hạ tầng chỉ là điều kiện cần. “Hạ tầng trả lời câu hỏi đi lại như thế nào, còn chiến lược mới quyết định phát triển cái gì, ở đâu và ở mức độ nào”, TS Khoa Tăng nhấn mạnh.

Theo TS Khoa Tăng, bài toán then chốt của Cần Giờ không phải là thu hút thật nhiều nhà đầu tư mà là chọn đúng nhà đầu tư phù hợp. Đó phải là những đơn vị có tầm nhìn dài hạn, chấp nhận dòng vốn “kiên nhẫn”, gắn kinh doanh với du lịch sinh thái chất lượng cao, sẵn sàng bảo vệ tính nguyên bản của hệ sinh thái.

Cần Giờ có thể phát triển các loại hình du lịch khác biệt như du lịch sinh thái rừng ngập mặn.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group cho rằng cần chuyển tư duy từ khai thác tài nguyên sang thiết kế hệ sinh thái sản phẩm có cấu trúc. Sản phẩm du lịch Cần Giờ phải được tổ chức thành những dòng chủ lực, có bản sắc rõ nét và năng lực cạnh tranh quốc tế, thay vì phát triển các tour đơn lẻ.

Ông Tài kiến nghị TP.HCM sớm ban hành khung quy hoạch dịch vụ du lịch tổng thể cho Cần Giờ, xác định rõ các phân khu chức năng để tránh phát triển manh mún. Đồng thời, cần áp dụng bộ tiêu chuẩn xanh bắt buộc đối với các dự án đầu tư và hình thành trung tâm điều phối dịch vụ du lịch để chuẩn hóa chất lượng.