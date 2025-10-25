Cần Giờ - cửa ngõ 'vàng' đón 40 triệu lượt khách/năm từ khắp thế giới 25/10/2025 18:57

(PLO)- Sau khi TP.HCM mở rộng không gian phát triển, Cần Giờ đang được định hình để trở thành trung tâm kinh tế - du lịch - dịch vụ cao cấp, kỳ vọng sẵn sàng đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Với cú hích hạ tầng tỉ USD phá thế độc đạo, cùng sự xuất hiện của các siêu dự án chuẩn ESG++, Cần Giờ được định vị trở thành trung tâm kinh tế biển và dịch vụ toàn cầu.

Nơi đây được kỳ vọng thu hút 40 triệu lượt khách, tạo động lực tăng trưởng mới cho TP.HCM và cả khu vực.

Hạ tầng mở lối, du lịch Cần Giờ chờ bứt phá

"Một đô thị giống như một sinh mệnh, giao thông như mạch máu. Mạch máu đi tới đâu phát triển tới đó" - Kiến trúc sư Khương Văn Mười, người đã gắn bó với Cần Giờ hàng chục năm ví von.

Thời gian qua, nhiều tuyến đường giao thông từ Vành đai 2 hoàn chỉnh tới Vành đai 3, Vành đai 4, các trục đường giao thông kết nối nhằm mục đích phát triển cả vùng. Đó là chiến lược phát triển TPHCM mới, gồm 3 vùng TP.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương.

Theo ông Mười, không có lý do gì TP.HCM mới mà không có kết nối. Cần Giờ là đô thị mới, hiện đại, kiến trúc xanh, phát triển bền vững (ESG). Đây là tiêu chí mà cả thế giới đang hướng đến nhưng không phải nơi nào cũng làm được. Khi hình thành và kết nối giao thông, tương lai có metro, giúp thời gian rút ngắn.

Phối cảnh nhà hát Sóng Xanh với 5.000 chỗ ngồi.

"Lượng lớn người sẽ ra ở đây và thu hút lượng lớn tại các khu vực khác nữa. Khi người ta ở Cần Giờ nghỉ ngơi, người ta qua TPHCM, Bình Dương, sẽ giúp kinh tế phát triển. Cách tác động sẽ giống như hạt nhân. Khi ta đầu tư đúng mức sẽ phát triển và kéo theo vùng lãnh thổ phát triển theo"- ông Mười chia sẻ.

Cái thế độc đạo vốn là rào cản kinh tế lớn nhất của xã đảo này đang bị phá vỡ hoàn toàn bởi một làn sóng đầu tư hạ tầng lớn nhất lịch sử.

Ông Võ Minh Toàn, CEO Công ty CP Tư vấn và Đầu tư AKA Homes, chỉ ra một con số đáng chú ý như tuyến đường sắt tốc độ cao TPHCM – Cần Giờ sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Phú Mỹ Hưng đến dự án còn 12 phút.

Con số 12 phút này không chỉ là sự tiện lợi, nó định nghĩa lại hoàn toàn thị trường du lịch. Nhờ tốc độ và cự ly, khách du lịch từ TP.HCM sẽ đến Cần Giờ nhiều hơn là Vũng Tàu. Hàng chục triệu dân thành phố và các chuyên gia tại Phú Mỹ Hưng có một điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp chỉ trong vài phút di chuyển.

Hạ tầng kết nối sẽ giúp Cần Giờ thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. (Hình phối cảnh dự án khách sạn 5 sao tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise).

Tuy nhiên, tầm nhìn của Cần Giờ là vươn ra toàn cầu, kỳ vọng thu hút 40 triệu lượt khách/năm. Ông Toàn nhấn mạnh, sân bay quốc tế Long Thành khi vận hành dự kiến có khoảng 25 triệu lượt khách và sắp tới 2030 là 100 triệu lượt khách sẽ chỉ cách Cần Giờ khoảng 1 giờ di chuyển.

"Đây là khoảng cách lý tưởng để cho các tour quốc tế và khách hàng quốc tế... ghé về đô thị Cần Giờ để nghỉ ngơi, sử dụng các dịch vụ" - ông Toàn nói.

Khi khách hàng ở trung tâm thành phố phố di chuyển qua dự án họ chỉ mất tầm khoảng đâu đó 15 phút hoặc là 30 phút tùy một số khu vực.

Cùng lúc đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành mở toang cánh cửa kết nối 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (cũ) thẳng đến nút giao Rừng Sác, khơi thông một thị trường du lịch nội địa khổng lồ.

Ngoài ra, chủ đầu tư đã xây dựng một siêu đô thị có rất nhiều khu vui chơi giải trí mà đây là một trong những điểm thiếu của khu vực. Chủ đầu tư đã làm việc với tận 20 đơn vị khách sạn quốc tế và tất cả những đơn vị này họ sẽ mang tới một lượng khách rất lớn từ quốc tế.

Phối cảnh dự án với Tòa tháp 108 tầng (top 10 thế giới) sẽ là biểu tượng, trung tâm tài chính, văn phòng mới.

Bên cạnh đó, tất cả khách hàng có nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần hoặc là họ muốn thư giãn sau một quá trình làm việc mệt mỏi, có thể xem đây là ngôi nhà thứ hai.

Tiến sĩ Huỳnh Phước Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Kinh tế Luật và Quản lý (Đại học Kinh tế TP.HCM), nhận định sự đồng bộ của siêu đô thị và hạ tầng sẽ hình thành một hệ sinh thái đô thị kết nối từ TP.HCM đến Vũng Tàu, thúc đẩy chuỗi dịch vụ công nghiệp và giải trí.

Đây là một chiến lược song kiếm hợp bích thúc đẩy kinh tế logistics, công nghiệp, và đô thị du lịch cung cấp dịch vụ, nơi ở cao cấp cho dòng chảy chuyên gia, thuyền viên.

ESG++ và tấm vé vào thị trường du lịch xa xỉ

Phát triển Cần Giờ không phải là bài toán đánh đổi môi trường lấy kinh tế. Ngược lại, chính yếu tố sinh thái đặc thù lại là chìa khóa để tạo ra giá trị kinh tế khác biệt và bền vững.

Tiến sĩ Huỳnh Phước Nghĩa phân tích, điểm nhấn quan trọng là việc phát triển dự án theo các tiêu chuẩn quốc tế về ESG++(Môi trường, Xã hội, Quản trị), một yếu tố then chốt trong bối cảnh sinh thái Cần Giờ. Theo ông, sự phát triển lần này phải tạo ra giá trị thật, khác biệt với các cơn sốt đất đầu cơ trước đây.

Đây không chỉ là trách nhiệm, mà là một chiến lược kinh doanh thông minh, cập nhật theo xu hướng thời đại. TS Nghĩa cho rằng khách hàng và du khách tương lai chọn sống xanh, bền vững. Họ chọn xanh, sinh thái bền vững và tái sinh... để lại những giá trị di sản lâu đời.

Dự án siêu đô thị đang được thi công. Ảnh: MINH TÚ

Siêu đô thị Vinhomes Green Paradise tiên phong đạt các chứng chỉ xanh BREEAM (Anh) và ISO 37122 (Đô thị thông minh), là câu trả lời. Với cam kết 100% năng lượng tái tạo (điện gió), 100% phương tiện xanh nội khu, và các giải pháp bảo tồn, dự án này đang nhắm đến một phân khúc thị trường cao cấp.

Du khách thượng lưu và các nhà đầu tư toàn cầu ngày nay bỏ phiếu bằng ví tiền cho sự bền vững. Việc tuân thủ ESG++chính là tấm vé để bước vào thị trường du lịch xa xỉ, thu hút dòng khách sẵn sàng chi trả cao để trải nghiệm một lối sống thân thiện với môi trường, thay vì du lịch đại chúng, giá rẻ.

Một góc công trường dự án siêu đô thị Vinhomes Green Paradise. Ảnh: MINH TÚ

KTS Khương Văn Mười, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cũng đồng tình, ông nhắc lại khu đô thị Phú Mỹ Hưng có đẳng cấp thời điểm đó, và bây giờ tới siêu đô thị Cần Giờ, cái sau phải hơn cái trước. Cái hơn đó, theo ông, chính là việc đạt chuẩn 17 tiêu chí bền vững của thế giới. Đây chính là lợi thế cạnh tranh cốt lõi để nơi đây trở thành một điểm đến kinh tế - du lịch mang tầm vóc toàn cầu.

Dự án có hệ thống 2 sân golf, mỗi sân 18 lỗ đẳng cấp số 1 thế giới được thiết kế bởi những tên tuổi lừng danh, tái hiện những hố golf nổi tiếng lừng lẫy thế giới. (Hình phối cảnh)