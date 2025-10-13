Để Cần Giờ thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM - Bài 3: Cửa ngõ kinh tế biển - du lịch sinh thái 13/10/2025 06:57

(PLO)- Khi được đầu tư đầy đủ hạ tầng như kế hoạch và hiện thực hóa đường vượt biển nối với Vũng Tàu, Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ thành cực phát triển chiến lược của TP.HCM.

Để hiểu rõ hơn về công tác quy hoạch, định hướng cũng như kỳ vọng của TP.HCM về Cần Giờ, Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở QH-KT TP.HCM.

Ba mục tiêu chính kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu

. Phóng viên: Sau sáp nhập, Cần Giờ và Vũng Tàu được coi là cực phát triển mới của TP.HCM với nhiều tiềm năng chờ khai phá nhưng hạ tầng kết nối chưa tương xứng. Trong bối cảnh đó, Sở QH-KT TP.HCM nhận định thế nào về việc hoàn thiện quy hoạch khu vực này, thưa ông?

+ Ông Võ Hoàng Ngân (ảnh): Cần Giờ và Vũng Tàu trước đây tuy thuộc hai địa phương khác nhau nhưng về mặt không gian phát triển và tầm nhìn chiến lược, hai khu vực này đã được xác định trong quy hoạch vùng Đông Nam Bộ là một trong những động lực tăng trưởng trọng điểm của kinh tế biển Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ cảng, logistics, du lịch sinh thái và đô thị ven biển.

Những tiềm năng đó đã được bước đầu cụ thể hóa thông qua các định hướng quy hoạch khu đô thị lấn biển, phát triển tuyến ven biển và hệ thống cụm cảng hàng hóa nội địa - quốc tế.

Sau khi hợp nhất, Cần Giờ - Vũng Tàu trở thành cực phát triển chiến lược của TP.HCM, đóng vai trò là cửa ngõ kinh tế biển - du lịch sinh thái của siêu đô thị TP.HCM mở rộng.

Tầm nhìn là xây dựng Cần Giờ - Vũng Tàu trở thành “vành đai kinh tế biển” năng động, với khu đô thị lấn biển Cần Giờ là “hạt nhân”. Đây sẽ là nơi giao hòa giữa đô thị biển, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và cửa ngõ hàng hải quốc tế, với quy hoạch đô thị - hạ tầng - môi trường được tích hợp đồng bộ.

. Ông có thể nói rõ hơn về định hướng phát triển không gian ở khu vực được coi là cực phát triển của siêu đô thị TP.HCM mở rộng?

+ Định hướng phát triển không gian trong thời gian tới của khu vực Cần Giờ, kết nối Vũng Tàu sẽ tập trung vào ba mục tiêu chính:

Thứ nhất, nâng tầm vịnh Gành Rái trở thành hệ sinh thái cảng biển quốc tế hiện đại, kết nối trực tiếp với các trung tâm công nghiệp - logistics - dịch vụ của TP.HCM và toàn vùng Đông Nam Bộ, hình thành chuỗi cung ứng liên hoàn từ hậu phương công nghiệp đến cảng biển.

Thứ hai, hoàn thiện quy hoạch hệ thống đô thị ven biển và du lịch sinh thái, phát triển công nghiệp sạch, dịch vụ cảng và không gian sinh thái đặc trưng, bảo đảm sự cân bằng giữa phát triển kinh tế, bảo tồn môi trường và đa dạng sinh học - đúng tinh thần của một đô thị biển xanh, bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.

Thứ ba, đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối vùng, đặc biệt là các hành lang giao thông công cộng sức tải lớn, kết nối khu vực này với trung tâm TP, sân bay Long Thành và vùng công nghiệp phía đông, tạo tiền đề cho một không gian phát triển ven biển liên hoàn, hiện đại, có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Người dân muốn qua Cần Giờ buộc phải đi bằng phà Bình Khánh. Ảnh: NN

Sự bứt phá của Cần Giờ sẽ khẳng định vị thế TP.HCM là trung tâm tiên phong trong chiến lược phát triển kinh tế biển của quốc gia.

Công trình biểu tượng: Bản quy hoạch chung TP mới

. Với tầm nhìn như ông chia sẻ về vành đai kinh tế biển của khu vực này, qua đó khẳng định vị thế TP.HCM là trung tâm tiên phong trong chiến lược phát triển kinh tế biển của quốc gia, theo ông, có cần một công trình mang tính biểu tượng về mặt quy hoạch để xứng tầm?

+ Trong bối cảnh hợp nhất ba địa phương, khi không gian phát triển của TP.HCM được mở rộng cả về quy mô, chức năng và tầm ảnh hưởng, “công trình biểu tượng” lớn nhất của TP chính là bản quy hoạch chung TP mới.

Đây sẽ là biểu tượng của trí tuệ, tầm nhìn và khát vọng phát triển, thể hiện một TP được quy hoạch thông minh, đồng bộ, tích hợp và hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế - chất lượng sống - bảo vệ môi trường - gìn giữ bản sắc văn hóa.

Để phát triển xứng tầm, Cần Giờ cần đầu tư hạ tầng kết nối nhiều hơn nữa. Trong ảnh: Cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến hoàn thành vào năm 2026, tạo thêm trục đường kết nối xuống Cần Giờ. Ảnh: NN

Bản quy hoạch này không chỉ định hình hướng phát triển không gian đô thị cho nhiều thập niên tới, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn: Đó là tuyên ngôn về cách TP.HCM lựa chọn con đường phát triển - từ một đô thị công nghiệp truyền thống vươn lên thành siêu đô thị sáng tạo, năng động và đáng sống bậc nhất khu vực.

Nói cách khác, “công trình biểu tượng” của TP hôm nay chính là công trình của tư duy và khát vọng, nơi quy hoạch không chỉ là bản vẽ, mà là cam kết về tương lai, về sự phát triển bền vững và văn minh của một đô thị mang tầm khu vực và quốc tế.

