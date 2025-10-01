'Giải cứu' phà Bình Khánh giữa lúc người dân chờ cầu Cần Giờ 01/10/2025 14:53

(PLO)- Phà Bình Khánh, nút thắt giao thông kết nối Cần Giờ với trung tâm TP.HCM nhiều năm qua luôn trong tình trạng quá tải, nay đang mở ra hy vọng được gỡ nút khi doanh nghiệp đề xuất tài trợ thêm 3 phà 200 tấn.

Mới đây, đề xuất của Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ về việc tài trợ 3 chiếc phà có tải trọng 200 tấn nhằm chia lửa với phà Bình Khánh trong bối cảnh cầu Cần Giờ và tuyến đường sắt trên cao Quận 7 - Cần Giờ vẫn đang rục rịch triển khai khiến người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương quan tâm.

Trước tín hiệu tích cực này, UBND TP.HCM đã nhanh chóng chấp thuận chủ trương và chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, triển khai sớm nhất có thể, mở ra kỳ vọng tháo gỡ nút thắt giao thông vốn kéo dài nhiều năm qua ở khu vực phía Nam thành phố.

Khu vực phà Bình Khánh thường xuyên quá tải.

Phà Bình Khánh – "nút thắt" kết nối trung tâm TP.HCM và Cần Giờ

Nhiều năm qua, tuyến phà Bình Khánh gần như là "con đường" duy nhất nối khu vực Cần Giờ với trung tâm TP.HCM, vì vậy nơi đây lại thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, kẹt xe nghiêm trọng, đặc biệt vào sáng sớm, chiều muộn, cuối tuần và các dịp lễ tết.

Sáng kẹt dài trên đường Huỳnh Tấn Phát (xã Nhà Bè), chiều lại ùn ứ tại tuyến Rừng Sác (xã Bình Khánh), những hình ảnh không còn xa lạ với người dân địa phương.

Phà Bình Khánh nối xã Nhà Bè và xã Bình Khánh.

Tình trạng quá tải tại phà Bình Khánh đã trở thành điệp khúc quen thuộc mỗi ngày. Dòng phương tiện nối dài hàng cây số ở hai đầu bến, người dân mệt mỏi xếp hàng chờ đợi giữa nắng nóng, trong khi phà liên tục vận hành hết công suất nhưng vẫn không đủ đáp ứng.

Phà Bình Khánh luôn kín chỗ.

Có thể thấy, phà Bình Khánh đang oằn mình gánh lượng người và xe ngày càng tăng cao, cho thấy rõ sự quá tải trầm trọng và bức thiết cần có giải pháp bổ sung kịp thời.

Ngồi trên xe máy trong lúc chờ qua phà Bình Khánh, anh Đỗ Minh Chiến (xã Nhà Bè) cho biết, gần như mỗi tuần anh đều phải di chuyển từ trung tâm sang Cần Giờ. Dù khoảng cách chưa đầy 50km, nhưng anh mất cả ngày để đi về, mà nguyên nhân lớn nhất là ùn ứ do chờ phà Bình Khánh. Nhiều khi đi xuống Củ Chi với khoảng cách tương đương, nhưng chỉ trong một buổi là có thể xong việc vì đường sá thuận tiện hơn, không có cảnh chờ qua sông hay kẹt phà.

Anh Chiến kể, có những dịp lễ tết, thời gian chờ phà có thể kéo dài hàng tiếng đồng hồ dù phà hoạt động liên tục. Chính vì vậy, khi nghe tin có doanh nghiệp đề xuất tặng thêm phà, anh tỏ ra hào hứng: “Nếu thực hiện được thì quá tốt. Trong lúc cầu Cần Giờ còn chưa biết đến bao giờ mới xây, thì việc có thêm phà là cứu cánh cho người dân mỗi ngày.”

Người dân mệt mỏi khi qua phà.

Chung nỗi niềm, anh Nguyễn Trọng Phúc (xã An Thới Đông), tài xế thường xuyên chở hàng từ Bình Thuận về Cần Giờ chia sẻ rằng hành trình gian nan nhất chính là... đoạn qua sông Soài Rạp. Nếu suôn sẻ thì 30 phút là qua, nhưng vào giờ cao điểm, có khi mất cả tiếng chỉ để vượt một khúc sông, dù đứng bên đây cũng thấy được bờ bên kia.

Anh cho biết việc xây cầu là cần thiết và được kỳ vọng, nhưng trong khi chờ đợi một tương lai xa thì giải pháp ngắn hạn như tăng cường thêm phà là điều vô cùng cấp bách: “Có thêm phà sẽ giúp xe cộ lưu thông thuận lợi, giảm chi phí chờ đợi, tiết kiệm cả tiền lẫn thời gian. Mong sao phà mới kịp đưa vào hoạt động trước Tết để dân đi lại dễ thở hơn".

Người dân mong có thêm phà để rút ngắn thời gian chờ đợi, di chuyển.

Chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đều ủng hộ

Trước đề xuất tài trợ phà từ phía doanh nghiệp, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý phà Bình Khánh đều bày tỏ sự đồng thuận và đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của đề xuất này trong việc giải quyết một trong những điểm nghẽn giao thông nghiêm trọng kéo dài nhiều năm qua.

﻿ Xe xếp hàng chờ qua phà.

Trao đổi với pv PLO, ông Nguyễn Thanh Đoàn - Chủ tịch UBND xã Bình Khánh, TP.HCM cho biết địa phương hoàn toàn ủng hộ và đánh giá cao đề xuất tài trợ phà. Trong bối cảnh nhu cầu di chuyển từ trung tâm TP đến Cần Giờ và đặc biệt là việc phát triển du lịch ngày càng tăng cao, việc bổ sung thêm phương tiện vận chuyển trên tuyến phà Bình Khánh là vô cùng cần thiết.

"Chúng tôi tin rằng, nếu phà mới sớm được đưa vào hoạt động, sẽ giúp giảm tải đáng kể áp lực cho tuyến hiện hữu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách đi lại, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương" - ông Đoàn nói.

Ông Đoàn cũng cho biết, dưới góc độ chính quyền địa phương, UBND xã Bình Khánh sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đảm bảo an toàn giao thông, ổn định tình hình trật tự tại khu vực bến phà, đặc biệt trong giai đoạn triển khai tiếp nhận và vận hành phà mới.

﻿ ﻿ ﻿ Nếu tăng thêm phà sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi, giải tỏa áp lực giao thông khu vực.

Về phía đơn vị trực tiếp quản lý và khai thác tuyến phà Bình Khánh, ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong TP.HCM cũng cho rằng tăng thêm phà Bình Khánh là cần thiết vào lúc này.

“Trước đây, chúng tôi từng có đề xuất TP.HCM cho phép đóng mới hai chiếc phà 200 tấn để tăng cường năng lực vận chuyển. Tuy nhiên, do khi đó thành phố đang triển khai dự án xây cầu Cần Giờ, nên kế hoạch đóng phà không được chấp nhận. Giờ đây, nếu có doanh nghiệp đứng ra tài trợ và bàn giao lại phương tiện, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và đưa vào vận hành ngay khi có thể", ông Thắng nói.

Tuy nhiên, ông Thắng cũng lưu ý, việc đóng mới một chiếc phà 200 tấn không thể thực hiện trong thời gian ngắn. Dự kiến, nếu triển khai từ bây giờ, cũng phải mất tối thiểu từ 10 đến 12 tháng mới hoàn thành.

“Từ chủ trương đến thực tiễn còn cần thêm thời gian, nhưng rõ ràng đây là tín hiệu rất tích cực. Nếu được hiện thực hóa, sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng ùn ứ giao thông kéo dài ở hai đầu bến phà, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, cuối tuần và dịp Lễ Tết" - ông Thắng chia sẻ.

﻿﻿ ﻿﻿﻿﻿﻿ ﻿ ﻿﻿ Phà Bình Khánh giúp người dân vượt sông Soài Rạp.

Không chỉ nhìn nhận từ lợi ích trước mắt, đại diện đơn vị quản lý phà cũng từng gióng lên hồi chuông cảnh báo từ năm 2021 về nguy cơ quá tải nghiêm trọng trên tuyến này. Trong một văn bản gửi các sở, ngành chức năng, đơn vị đã nêu rõ: Với số lượng phương tiện hiện có, năng lực vận chuyển không còn đủ sức đáp ứng lưu lượng hành khách ngày càng tăng, đặc biệt là các loại xe ô tô.

Trước thực tế đó, việc đầu tư đóng mới hoặc tiếp nhận thêm các phà lớn như loại 200 tấn được xem là giải pháp căn cơ và cấp thiết. Không chỉ để tăng cường năng lực vận chuyển, mà còn giúp chủ động điều phối luồng phương tiện, giải quyết ùn tắc giao thông tại khu vực hai đầu bến, cũng như đảm bảo tính liên tục trong công tác vận hành phà khi xảy ra sự cố.