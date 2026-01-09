Chuẩn bị khởi công xây cầu Cát Lái, Long Hưng hơn 32.000 tỉ kết nối Đồng Nai với TP.HCM 09/01/2026 18:45

(PLO)- Tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức lễ động thổ các dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng kết nối với TP.HCM, tổng mức đầu hơn 32.000 tỉ đồng.

Ngày 9-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị về công tác chuẩn bị lễ khởi công, động thổ, thông xe kỹ thuật các dự án trên địa bàn tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, ngày 15-1, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức lễ động thổ các dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2).

Đây là các dự án hạ tầng giao thông đặc biệt quan trọng sẽ kết nối Đồng Nai với TP.HCM, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, đây cũng là các dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng kết nối vùng, kết nối giao thông giữa Đồng Nai với TP.HCM cũng như an sinh xã hội.

Phối cảnh cầu Cát Lái. Ảnh: VŨ HỘI.

Đặc biệt, dự án cầu Cát Lái là dự án đã được người dân mong mỏi, chờ đợi triển khai thực hiện. Do đó, việc tổ chức lễ khởi công, động thổ, thông xe kỹ thuật các dự án trên địa bàn phải được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, lãng phí.

Được biết, dự án cầu Cát Lái tổng chiều dài dự án là 11,642 km, trong đó chiều dài cầu khoảng hơn 3,7 km, phần đường dẫn phía TP.HCM khoảng 972 m, phần đường phía Đồng Nai khoảng 7,6 km. Điểm đầu tại đường Nguyễn Thị Định, cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400 m về phía phà Cát Lái và điểm cuối tại kết nối với tuyến đường dẫn cầu Cát Lái phía Đồng Nai.

Cầu Cát Lái và tuyến đường hai đầu cầu thiết kế theo quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h với 6 làn cơ giới, 2 làn xe thô sơ.

Cầu được thành chia 3 dự án thành phần với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 20.524 tỉ đồng. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự kiến là UBND tỉnh Đồng Nai.

Cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) có tổng chiều dài khoảng gần 10 km, trong đó phần chính cầu dài khoảng 3,5 km, mặt cắt ngang 36 m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Điểm đầu từ phường Long Phước (TP.HCM), điểm cuối kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại phường Tam Phước và xã An Phước (Đồng Nai). Thời gian triển khai là giai đoạn 2026-2028.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 11.500 tỉ đồng, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT, thanh toán bằng nguồn thu đấu giá quỹ đất công hoặc vốn đầu tư công.