Đường độc đạo bị chia cắt, dân phải gánh võng băng rừng đưa người thân đi viện 11/03/2026 09:33

(PLO)-Đường vào thôn Cát bị sạt lở, xe cộ không thể lưu thông. Người dân phải gánh võng băng rừng, vượt suối đưa người thân đi viện

Sạt lở nghiêm trọng

Ngày 10-3, Phóng viên ghi nhận tại tuyến đường nối Quốc lộ 9 (xã Cam Lộ) vào thôn Cát, thôn Trỉa (xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị) xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, giao thông qua lại bị chia cắt.

Một cây cầu bị nước lũ cuốn sập vào năm 2025. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tuyến đường nối từ điểm km số 28 Quốc lộ 9 vào thôn Cát dài khoảng 15 km, xuyên qua núi và là tuyến đường độc đạo. Đây là con đường duy nhất để người dân vận chuyển hàng hóa cũng như tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Tuy nhiên, sau nhiều trận mưa lũ lớn trong năm 2025, tuyến đường này bị hư hỏng nặng và bị chia cắt hoàn toàn. Xe ô tô không thể vào thôn để vận chuyển hàng hóa ra bên ngoài.

Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên con đường duy nhất vào thôn Cát và thôn Trỉa.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Không chỉ việc buôn bán bị ảnh hưởng, việc đi lại của người dân cũng rất khó khăn. Người dân phải đi bộ băng rừng, vượt suối để tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Theo ghi nhận, chỉ khoảng 5 km của tuyến đường đã có đến hai điểm sạt lở nghiêm trọng. Những chiếc cầu bắc qua sông cũng bị nước lũ cuốn trôi gần như hoàn toàn.

Hàng chục thanh niên dùng võng gánh sản phụ vượt sông ra đường lớn đi bệnh viện. Ảnh: NDCC.

Để có lối đi tạm thời, người dân cùng chính quyền địa phương đã làm các con đường vòng qua những điểm sạt lở. Tuy nhiên, chỉ cần một cơn mưa lớn thì các đoạn đường tạm này lại bị ngập, khiến việc qua lại tiếp tục bị gián đoạn.

Hệ lụy đau lòng

Anh Hồ Văn Mại (26 tuổi, thôn Cát) chia sẻ, gia đình anh vừa có người thân tử vong trên đường đi cấp cứu. Theo anh Mại, cậu của mình vừa lên cơn đau nên được người thân đưa đi bệnh viện.

Tuy nhiên, do tuyến đường bị sạt lở, xe cộ không thể lưu thông nên người thân phải dùng võng gánh cậu băng rừng, vượt suối để ra Quốc lộ 9.

Thời tiết mưa ít nên nước suối xuống thấp, anh Hồ Văn Mại mới có thể dùng xe máy để vượt suối ra đường chính. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Đi đường rừng, đường suối mất hơn 3 tiếng đồng hồ nên cậu em đã mất rồi. Giá như có tuyến đường đi lại thuận lợi, không có sạt lở thì có lẽ cậu em đã được cứu chữa kịp thời!”, anh Mại nói.

Ông Hồ Văn Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Hướng Phùng cũng chia buồn đến gia đình vừa có người thân mất trên đường đi cấp cứu và cố gắng để sớm hoàn thành con đường để bà con nhân dân được đi lại thuận tiện hơn, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Nhiều người dân sinh sống dọc tuyến Quốc lộ 9 (xã Cam Lộ) cũng cho biết, dù bản thân không sinh sống trong các thôn nằm sâu trong rừng nhưng rất thấu hiểu và quan tâm đến cuộc sống của bà con nơi đây.

Đường vào thôn bị lũ làm xói lở, đứt gãy nghiêm trọng. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Theo họ, việc người dân phải băng rừng, lội suối khi đi bệnh viện hay sinh nở là rất nguy hiểm. Người dân mong muốn sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa tuyến đường để bà con thuận tiện đi lại, giao thương hàng hóa.

Ông Hồ Văn Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Hướng Phùng cho hay sau đợt mưa lũ năm 2025, tuyến đường vào thôn Cát và thôn Trỉa bị hư hỏng rất nghiêm trọng, nhiều điểm sạt lở khiến người dân không thể qua lại.

“Vừa qua, địa phương phối hợp với người dân xử lý một số đoạn sạt lở để có đường tạm đi lại nhưng việc giao thương vẫn còn nhiều khó khăn”, ông Vinh nói.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hướng Phùng, việc tuyến đường độc đạo vào thôn bị sạt lở và chủ trương khắc phục đã được các cấp, ngành liên quan cơ bản đồng ý. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là việc bố trí nguồn vốn để triển khai sửa chữa, khắc phục tuyến đường.