Bờ biển Bến Hải, Quảng Trị bị sóng đánh tan hoang, đe doạ nhiều căn nhà

Minh Trường

(PLO)-Bờ kè bằng bê tông ở bờ biển Bến Hải, tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh sập sau những trận mưa bão.

Ngày 9-12, PLO ghi nhận tại bãi biển Trung Giang ở xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị có hàng loạt điểm sạt lở, bờ kè bằng bê tông kiên cố bị sóng đánh sập, đe doạ nhiều công trình.
﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Dù đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nhưng bậc lên xuống, bờ kè bê tông dày hơn 30 cm cũng bị sóng đánh sập gần như hoàn toàn. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Sóng đánh sập bờ kè, ăn sâu vào phía nền đất bên trong bờ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Gần 100 m đường đi bộ ven biển bên trong bờ kè cũng bị kéo sập. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Đường đi bộ ven biển bị sập hơn 50%, tiếp tục ăn sâu vào bên trong. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Những mảng bê tông lớn cũng bị bẻ gãy. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Sóng đánh mạnh làm bờ biển xuất hiện hàm ếch, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Bê tông, sắt thép trơ trọi khiến người dân không dám đến gần vì nguy hiểm. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Theo ônh Nguyễn Văn Tứ (37 tuổi, ngụ thôn Bắc Sơn), có nhà đối diện đoạn bờ kè bị sóng đánh sập, thời gian qua mưa to sóng lớn cùng ảnh hưởng của các cơn bão mạnh đã đánh sập hơn 50 m bờ kè bằng bê tông kiên cố cũng như đường đi bộ bên trên bờ biển tại bãi tắm Trung Giang. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Bãi tắm Trung Giang được đầu tư một số hạng mục để phục vụ nhu cầu của người dân, du khách nhưng hiện đã bị hư hại nghiêm trọng. Người dân kiến nghị chính quyền địa phương sớm khắc phục, sửa chữa đảm bảo an toàn cho nhân dân. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
“Nhiều cháu nhỏ không biết đoạn này bị sạt lở, đến đây đi dạo vui chơi rất nguy hiểm. Mùa hè năm sau đến thì nguy cơ càng lớn”-ông Tứ nói. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Một quán ăn có view hướng biển cũng bị sóng đánh sát chân móng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Cách bãi tắm khoảng 1 km, nhiều hàng cây ven biển cũng bị sóng đánh sát bờ kéo thẳng ra biển; hàng chục mét bờ cát cũng bị sóng nuốt gọn. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Theo ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Bến Hải, sóng đánh mạnh ăn sâu vào bờ biển diễn ra từ nhiều năm qua. Cứ mỗi năm mưa bão lại bị sạt lở, thiệt hại nhiều hơn. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
“Chính quyền địa phương đã kiến nghị cơ quan thẩm quyền sớm có phương án xử lý", Chủ tịch UBND xã Bến Hải nói. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Minh Trường
