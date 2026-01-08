TP.HCM dùng camera phát hiện vi phạm, cảnh báo ùn tắc dịp Tết Nguyên đán 08/01/2026 11:20

(PLO)- TP.HCM sẽ dùng camera phát hiện vi phạm, cảnh báo ùn tắc giao thông theo thời gian thực, phấn đấu không để xảy ra ùn tắc kéo dài dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

UBND TP.HCM vừa có kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026.

UBND TP.HCM yêu cầu bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt; tổ chức vệ sinh, trang trí đường phố, chỉnh trang cây xanh, hoa kiểng, đèn chiếu sáng làm đẹp đô thị… nhằm đảm bảo cho người dân TP, khách du lịch trong và ngoài nước vui Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Tăng cường ứng dụng công nghệ trong kiểm soát trật tự an toàn giao thông, ứng dụng camera phát hiện vi phạm, cảnh báo ùn tắc giao thông theo thời gian thực.

UBND TP yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông trong dịp Tết, nhất là tại các khu vực trọng điểm như sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái – Phú Hữu, cảng Cái Mép – Thị Vải, Quốc lộ 51, Quốc lộ 13, Mỹ Phước – Tân Vạn, các bến xe khách, tuyến metro số 1, ga Sài Gòn, các tuyến du lịch, khu công nghiệp - khu chế xuất và các trục cửa ngõ TP.

Phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026; bảo đảm an toàn tại các điểm giao cắt đường bộ – đường sắt, bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa trong mùa lễ hội.

Khu vực cửa ngõ Tân Sơn Nhất thường xuyên ùn ứ.

Công an TP được giao thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị và trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, thực hiện trong tháng 1-2026, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự lòng, lề đường, vỉa hè.

Chỉ đạo Phòng CSGT xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như: vi phạm quy định về nồng độ cồn; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt sai quy định; chở hàng quá khổ, quá tải, chở quá số người quy định; dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định...

Chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp với Công an phường, xã, đặc khu bố trí trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, trục đường chính, các khu vực giao thông phức tạp, có nguy cơ ùn tắc cao.

Sở Xây dựng được giao xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải hành khách dịp Tết; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác chỉnh trang đô thị tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn TP, trọng tâm là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và các cửa ngõ ra, vào TP.