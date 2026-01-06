Số người tử vong do tai nạn giao thông vẫn ở mức cao 06/01/2026 18:09

(PLO)- Toàn quốc năm 2025 xảy ra 18.601 vụ tai nạn giao thông làm hơn 10.000 người chết, 12.000 người bị thương, đặt ra yêu cầu tiếp tục kéo giảm những con số này mạnh hơn nữa trong năm 2026.

Chiều 6-1-2026 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì.

Tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông... vẫn cao

Phát biểu chỉ đạo, định hướng Hội nghị, Phó Thủ tướng ghi nhận thời gian qua các bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và đạt được những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần nhìn thẳng vào sự thật: An toàn giao thông, tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông vẫn là vấn đề lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và tác động tiêu cực đến mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Mặc dù số vụ TNGT đã được kéo giảm, song những thiệt hại về người và tài sản, cũng như các nguy cơ tiềm ẩn, vẫn luôn hiện hữu.

Điểm cầu TP.HCM nghe chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Đã đến lúc Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia và và các Ủy ban an toàn giao thông địa phương cần nhìn nhận một cách nghiêm túc, vì sao chúng ta đã huy động một lực lượng liên bộ, liên ngành, liên địa phương lớn như vậy, nhưng vấn đề tồn tại nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết một cách thỏa đáng, chưa đáp ứng được mong mỏi chính đáng của mỗi người dân, đó là khi bước chân ra khỏi nhà, ai cũng mong được trở về an toàn.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, từ ngày 15-12-2024 đến ngày 14-12-2025, trên phạm vi cả nước xảy ra 18.601 vụ TNGT, làm 10.491 người thiệt mạng và 12.312 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2024, cả ba tiêu chí gồm số vụ, số người chết và số người bị thương đều giảm.

Về tình hình ùn tắc giao thông, toàn quốc ghi nhận 53 vụ, giảm 1 vụ so với năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ TNGT, lưu lượng phương tiện tăng cao, tác động của thiên tai và một số nguyên nhân khác. Năm 2025, toàn quốc xử lý 3,39 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 6.850 tỉ đồng; số trường hợp vi phạm và tiền phạt đều giảm so với năm 2024.

Trong bối cảnh nhu cầu giao thông và vận tải dự báo tiếp tục gia tăng cùng với sự tăng trưởng kinh tế - xã hội, năm 2026, cả nước đặt mục tiêu tiếp tục kiềm chế và kéo giảm TNGT trên cả ba tiêu chí: Số vụ, số người chết và số người bị thương; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục chính, đầu mối trọng điểm, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Về phía TP.HCM, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, trong năm 2025, trên địa bàn TP xảy ra 2.106 vụ TNGT, làm chết 1.039 người; so với cùng kỳ, cả ba tiêu chí đều giảm. Đáng chú ý, TP.HCM hiện không còn các điểm thường xuyên xảy ra TNGT. Tuy nhiên, TP vẫn còn 22 điểm tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, chủ yếu tập trung trên các trục giao thông chính; trong năm ghi nhận 4 vụ ùn ứ giao thông.

Có thể khẳng định, sau quá trình sáp nhập, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM trở nên phức tạp hơn cả về quy mô, tính chất và phạm vi. Song song đó, đây cũng là cơ hội để TP xây dựng một hệ thống quản lý giao thông thống nhất, hiện đại, mang tính liên vùng. Trong ngắn hạn, áp lực giao thông và nguy cơ ùn tắc vẫn còn ở mức cao.

Trong năm 2025, ngành giao thông đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều nhóm giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Cụ thể, tiếp nhận và thực hiện các giải pháp tăng cường an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 51 đoạn qua TP.HCM; cải thiện tổ chức giao thông trên các trục đường trọng điểm như Mai Chí Thọ, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt...

Bên cạnh đó, TP đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kết nối và chia sẻ 1.316 camera phục vụ công tác giám sát, điều hành giao thông và hỗ trợ xử phạt nguội; quản lý, thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè đúng quy định, hiệu quả; cải tạo vỉa hè tại 99 tuyến đường (tổng chiều dài 107,6 km) và hoàn thiện 6 km làn đường dành riêng cho xe đạp...

Quyết liệt kéo giảm các chỉ số tai nạn

Theo đại diện Bộ Công an, số lượng phương tiện đăng ký mới trong năm tăng đáng kể. Số người tử vong do TNGT vẫn ở mức cao, thời điểm xảy ra tai nạn nhiều nhất là vào buổi chiều và tối.

Đáng lo ngại, các vụ tai nạn liên quan đến học sinh và phương tiện kinh doanh vận tải có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ người điều khiển phương tiện, bên cạnh đó là tình trạng kỹ thuật phương tiện và cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn, cùng với ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Năm 2026, cả nước quyết tâm kéo giảm các tiêu chí về TNGT.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mặc dù trong giai đoạn vừa qua cả 3 tiêu chí về TNGT đều được kéo giảm, song nếu nhìn thẳng vào những con số thì mức độ thiệt hại vẫn đáng lo ngại.

Ở một số địa phương, điển hình như tỉnh Đồng Nai, số người tử vong do tai nạn giao thông trên quy mô dân số vẫn ở mức cao, đặt ra yêu cầu phải hành động quyết liệt, thực chất và có trách nhiệm hơn nữa.

Các con số về TNGT không phải là thống kê khô khan, mà là sinh mạng, là nỗi đau của người dân. Do đó, các địa phương cần chủ động đặt ra chỉ tiêu cụ thể, sát thực tiễn; lấy kết quả giảm số vụ, giảm số người chết và bị thương làm thước đo trách nhiệm. Với tinh thần đó, mục tiêu trong thời gian tới phải phấn đấu kéo giảm mạnh, tiến tới năm 2026 phải giảm 50% TNGT so với năm 2025, vì sự an toàn và hạnh phúc của người dân. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Phó Thủ tướng chỉ rõ, TNGT xảy ra chủ yếu trên lĩnh vực đường bộ, tập trung nhiều trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn. Nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ con người, công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đến trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát toàn diện quy trình đào tạo, thi cử, cấp phép lái xe; xây dựng phương án quản lý chặt chẽ hơn, coi yếu tố con người là trọng tâm, then chốt trong bảo đảm an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, tình trạng phương tiện hoán cải, không bảo đảm điều kiện kỹ thuật vẫn là nguyên nhân phổ biến gây tai nạn. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, siết chặt công tác đăng kiểm, đánh giá an toàn kỹ thuật phương tiện, đồng thời hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với thực tiễn.

Đối với hạ tầng giao thông, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc xử lý các “điểm đen”, lối mở, điểm giao cắt nguy hiểm dù đã triển khai nhiều năm nhưng mới giải quyết được khoảng 70%. Trong năm 2026, cần đặt mục tiêu rõ ràng, quyết tâm hoàn thành 100%, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn. Bộ Xây dựng được giao ban hành đầy đủ tiêu chuẩn về tốc độ, an toàn kỹ thuật cho từng loại đường và tổ chức rà soát, khắc phục ngay các bất cập.