Ngày nghỉ cuối Tết Dương lịch, dòng người tấp nập trở lại TP.HCM 04/01/2026 19:10

(PLO)- Ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, các cửa ngõ TP.HCM rộn ràng khi dòng người từ khắp nơi hối hả quay lại thành phố, chuẩn bị học tập, làm việc đầu năm mới.

Chiều 4-1, khi kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 gần khép lại, nhịp sống quen thuộc của TP.HCM dần trở lại. Từ khắp các tỉnh, thành miền Tây, miền Đông, dòng người lại hối hả quay về thành phố để kịp cho buổi học, ngày làm việc đầu tiên của năm mới vào sáng hôm sau.

Người dân chờ lưu thông qua phà Cát Lái.

Ngay từ đầu giờ chiều, các cửa ngõ ra vào TP.HCM đã bắt đầu nhộn nhịp. Ghi nhận của PLO cho thấy, trên nhiều tuyến đường phía Tây và phía Đông thành phố, lưu lượng phương tiện tăng nhanh so với những ngày trước đó. Xe máy, ô tô cá nhân, xe khách nối đuôi nhau hướng về trung tâm, tạo nên khung cảnh đặc trưng sau mỗi kỳ nghỉ lễ.

Người dân nhộn nhịp quay trở lại TP.HCM.

Từ khoảng 16 giờ, Quốc lộ 1, tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây trở nên đông đúc hơn thường ngày. Dòng xe ken đặc, di chuyển chậm rãi nhưng trật tự. Trên xe máy, nhiều gia đình chở theo hành lý lỉnh kỉnh, từ balô, túi xách đến quà quê mang theo sau kỳ nghỉ ngắn ngày.

Quốc lộ 1 ở cửa ngõ phía Tây TP khá thông thoáng.

Anh Nguyễn Hữu Huy (ngụ phường Bình Tân), chở theo vợ và con nhỏ từ Vĩnh Long trở lại TP.HCM, chia sẻ: “Tôi tranh thủ về sớm để mai còn đi làm. Hôm nay đường khá thông thoáng, di chuyển thuận lợi, không bị kẹt nhiều như lo ngại”.

Hôm nay, bến phà Cát Lái phục vụ khoảng 52.000 hành khách.

Không chỉ trên các tuyến đường bộ, các bến xe và bến phà cũng ghi nhận lượng khách tăng cao. Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, trong ngày 4-1, bến phục vụ khoảng 28.500 lượt hành khách, với hơn 1.500 chuyến xe xuất bến. Tại Bến xe Miền Đông cũ, lượng khách đạt hơn 6.200 người, tương đương khoảng 350 chuyến xe.

Người dân quay lại TP qua bến xe Miền Tây.

﻿ ﻿ ﻿ Cửa ngõ phía Tây đông đúc hơn ngày thường.

Ở các bến phà, không khí cũng tất bật không kém. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong TP.HCM, cho biết bến phà Bình Khánh trong ngày dự kiến phục vụ khoảng 31.000 lượt khách với gần 200 chuyến phà. Riêng bến phà Cát Lái phục vụ khoảng 52.000 hành khách, thực hiện hơn 230 chuyến, tăng đáng kể so với ngày thường.

Cửa ngõ phía Đông giao thông ổn định.

Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây khá thông thoáng.

Trong khi đó, tại khu vực cửa ngõ phía Đông, các tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, nút giao An Phú, đường Mai Chí Thọ và nhiều trục đường trọng điểm khác cũng ghi nhận lượng phương tiện tăng cao. Dù đông đúc hơn so với ngày thường, song tình hình giao thông đến thời điểm hiện tại nhìn chung vẫn ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Nút giao An Phú thưa thớt phương tiện.