Thông xe cầu vượt nút giao An Phú, giao thông khu vực ra sao?

(PLO)- Sáng đầu năm 2026, giao thông TP.HCM thông thoáng khi cầu vượt N2 tại nút giao An Phú chính thức thông xe, góp phần giải tỏa áp lực cửa ngõ phía Đông.
Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông) cho biết, hơn 19 giờ tối 31-12-2025, ban đã chính thức thông xe cầu vượt N2 kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với Mai Chí Thọ. Theo đó, sẽ tổ chức lưu thông chính thức nhánh cho xe ô tô lưu thông một chiều đi từ hướng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây rẽ phải về đường Mai Chí Thọ để đi ra Võ Nguyên Giáp.
Dù lưu lượng xe chưa quá đông, các dòng xe di chuyển đều đặn, trật tự, không xảy ra xung đột giao thông, tạo cảm giác thông suốt ngay từ ngày đầu năm mới. Nhánh cầu vượt N2 được thiết kế với quy mô hai làn xe, bề rộng mặt cầu 9 m, tĩnh không 4,75 m, cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa 50 km/giờ.
Cùng với việc thông xe cầu N2, giao thông trên các tuyến đường huyết mạch khu vực phía Đông TP.HCM như Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Võ Nguyên Giáp… trong sáng 1-1 cũng ghi nhận tình trạng thông thoáng, ổn định, không xảy ra ùn ứ kéo dài.
Trên các tuyến đường huyết mạch dẫn về các tỉnh miền Tây như Quốc lộ 1, Kinh Dương Vương, Hồng Bàng… dòng xe di chuyển thưa thớt, trật tự, không xảy ra tình trạng ùn ứ hay xung đột giao thông như thường thấy trong các dịp cao điểm lễ, Tết.
Phần lớn các phương tiện lưu thông trên các trục đường này là xe máy, ô tô cá nhân của người dân tranh thủ về quê sum họp cùng gia đình.
Tại khu vực Bến xe Miền Tây, không khí có phần nhộn nhịp hơn so với các tuyến đường xung quanh. Từ sáng sớm, lác đác từng tốp người dân mang theo hành lý, quà cáp, lên xe về quê đón Tết muộn hoặc thăm thân đầu năm. Các quầy vé, khu vực chờ xe hoạt động ổn định; xe xuất bến đều đặn, không xảy ra tình trạng quá tải hay chen lấn.