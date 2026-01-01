Thông xe cầu vượt nút giao An Phú, giao thông khu vực ra sao? 01/01/2026 10:22

(PLO)- Sáng đầu năm 2026, giao thông TP.HCM thông thoáng khi cầu vượt N2 tại nút giao An Phú chính thức thông xe, góp phần giải tỏa áp lực cửa ngõ phía Đông.