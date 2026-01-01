Thông xe cầu vượt nút giao An Phú, giao thông khu vực ra sao?

Đô thị

NHƯ NGỌC

(PLO)- Sáng đầu năm 2026, giao thông TP.HCM thông thoáng khi cầu vượt N2 tại nút giao An Phú chính thức thông xe, góp phần giải tỏa áp lực cửa ngõ phía Đông.

nut-giao-an-phu-28.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên PLO vào sáng 1-1-2026, trong ngày đầu tiên của năm mới, giao thông tại khu vực nút giao An Phú khá “dễ thở”.
nut-giao-an-phu-25.jpg
Các dòng xe lưu thông nhìn chung ổn định, trật tự. Tình trạng ùn ứ chỉ xuất hiện cục bộ tại lối vào cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, không kéo dài và nhanh chóng được giải tỏa.
nut-giao-an-phu-24.jpg
nut-giao-an-phu-27.jpg
Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông) cho biết, hơn 19 giờ tối 31-12-2025, ban đã chính thức thông xe cầu vượt N2 kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với Mai Chí Thọ. Theo đó, sẽ tổ chức lưu thông chính thức nhánh cho xe ô tô lưu thông một chiều đi từ hướng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây rẽ phải về đường Mai Chí Thọ để đi ra Võ Nguyên Giáp.
nut-giao-an-phu-37.jpg
Hướng tuyến lưu thông: Xe trên cao tốc muốn đi cầu N2 sẽ đi sát dải phân cách bên trái đường cao tốc, qua nhánh cầu Bà Dạt 2 làn xe, lưu thông lên cầu N2 để rẽ phải đi Mai Chí Thọ. Thời gian đầu khai thác người dân chú ý quan sát và đi chậm khi tách nhập làn.
nut-giao-an-phu-24.jpg
Thực tế ghi nhận của PLO trong sáng cùng ngày cho thấy nhiều phương tiện đã lựa chọn lưu thông qua cầu vượt N2 để về Mai Chí Thọ và tiếp tục hướng ra Võ Nguyên Giáp.
﻿ nut-giao-an-phu-37.jpg
nut-giao-an-phu-32.jpg
Dù lưu lượng xe chưa quá đông, các dòng xe di chuyển đều đặn, trật tự, không xảy ra xung đột giao thông, tạo cảm giác thông suốt ngay từ ngày đầu năm mới. Nhánh cầu vượt N2 được thiết kế với quy mô hai làn xe, bề rộng mặt cầu 9 m, tĩnh không 4,75 m, cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa 50 km/giờ.
nut-giao-an-phu-29.jpg
Bên dưới công trình cầu vượt, không khí lao động vẫn diễn ra khẩn trương. Công nhân cùng máy móc hoạt động nhộn nhịp, thi công xuyên Tết với mục tiêu sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án, đưa toàn bộ nút giao An Phú vào vận hành đồng bộ trong thời gian sớm nhất.
nut-giao-an-phu-35.jpg
nut-giao-an-phu-28.jpg﻿
nut-giao-an-phu-26.jpg﻿
nut-giao-an-phu-30.jpg
Cùng với việc thông xe cầu N2, giao thông trên các tuyến đường huyết mạch khu vực phía Đông TP.HCM như Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Võ Nguyên Giáp… trong sáng 1-1 cũng ghi nhận tình trạng thông thoáng, ổn định, không xảy ra ùn ứ kéo dài.
nut-giao-an-phu-31.jpg
nut-giao-an-phu-39.jpg
Trong khi khu vực phía Đông đón năm mới với nhịp giao thông ổn định thì ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM, không khí lưu thông trong ngày đầu năm 2026 cũng ghi nhận sự thông thoáng.
nut-giao-an-phu-42.jpg
nut-giao-an-phu-43.jpg
Trên các tuyến đường huyết mạch dẫn về các tỉnh miền Tây như Quốc lộ 1, Kinh Dương Vương, Hồng Bàng… dòng xe di chuyển thưa thớt, trật tự, không xảy ra tình trạng ùn ứ hay xung đột giao thông như thường thấy trong các dịp cao điểm lễ, Tết.
nut-giao-an-phu-40.jpg
nut-giao-an-phu-41.jpg
Phần lớn các phương tiện lưu thông trên các trục đường này là xe máy, ô tô cá nhân của người dân tranh thủ về quê sum họp cùng gia đình.
nut-giao-an-phu-44.jpg﻿
nut-giao-an-phu-38.jpg﻿
nut-giao-an-phu-46.jpg
Tại khu vực Bến xe Miền Tây, không khí có phần nhộn nhịp hơn so với các tuyến đường xung quanh. Từ sáng sớm, lác đác từng tốp người dân mang theo hành lý, quà cáp, lên xe về quê đón Tết muộn hoặc thăm thân đầu năm. Các quầy vé, khu vực chờ xe hoạt động ổn định; xe xuất bến đều đặn, không xảy ra tình trạng quá tải hay chen lấn.
nut-giao-an-phu-45.jpg
nut-giao-an-phu-47.jpg
Thông xe cầu vượt ở nút giao An Phú.
