TP.HCM điều chỉnh thời gian hoàn thành nút giao An Phú, 2 hạng mục về đích trước Tết 16/12/2025 19:03

(PLO)- UBND TP.HCM thống nhất điều chỉnh thời gian hoàn thành nút giao An Phú đến quý II-2026, trong đó nhánh cầu vượt N2 và hầm chui HC1-02 sẽ về đích trước Tết Nguyên đán 2026.

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản thống nhất với đề nghị của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng nút giao An Phú đến quý II-2026.

Trước đó, theo Quyết định số 869/2022 của UBND TP, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến hết 2025. Việc điều chỉnh lần này nhằm phù hợp với tình hình thực hiện dự án và để chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và thực hiện các công việc còn lại của dự án theo quy định. Đến nay, công trình thi công đã hoàn thành đạt trên 70% giá trị hợp đồng.

Theo đó, UBND TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự phù hợp của các số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định. Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đúng trình tự, thủ tục quy định và chỉ đạo của lãnh đạo TP.

Trong đó, yêu cầu hoàn thành nhánh cầu N2 (XL11) trước ngày 31-12-2025, hoàn thành hầm chui HC1-02 (XL6) trước ngày 15-1-2026. Tổ chức quản lý chất lượng công trình, chi phí đầu tư không để phát sinh tăng chi phí, lãng phí do việc kéo dài thời gian thực hiện dự án. Đồng thời, khẩn trương thực hiện các công việc còn lại để thi công hoàn thành công trình, quyết toán dự án theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Cầu vượt N2 và hầm chui HC1-02 sẽ về đích trước Tết Nguyên đán.

Nhánh cầu vượt N2 đã hoàn tất công đoạn hợp long kết cấu và đổ bê tông bản mặt cầu. Khi đi vào khai thác, công trình được kỳ vọng sẽ giải tỏa đáng kể áp lực giao thông, giúp dòng xe từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây về đại lộ Mai Chí Thọ lưu thông thông suốt, an toàn và thuận lợi hơn.

Còn hầm chui HC1-02 có chiều dài 760 m, quy mô 4 làn xe lưu thông hai chiều, hiện đã đạt trên 75% khối lượng xây lắp. Đây là hai gói thầu ưu tiên hoàn thành trước Tết nguyên đán 2026 để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết. Hai hạng mục này sau khi thông xe sẽ giải quyết được cơ bản tình trạng ùn tắc tại khu vực nút giao An Phú.

UBND TP giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về tính chính xác, cơ sở pháp lý của hồ sơ báo cáo; chủ trì tổ chức thẩm định, trình duyệt theo đúng quy định pháp luật hiện hành đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.