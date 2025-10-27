TP.HCM lại ra tối hậu thư, chốt tiến độ cho nút giao An Phú và Mỹ Thủy 27/10/2025 18:42

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ thực hiện nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy.

Theo đó, đối với dự án nút giao An Phú, UBND TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đảm bảo tiến độ hoàn thành nhánh cầu N2, hầm chui HC1-02 theo đúng tiến độ yêu cầu.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công tăng cường nhân sự, máy móc, vật liệu… đảm bảo tiến độ hoàn thành các nhánh cầu theo kế hoạch đề ra. Nhánh mở rộng từ đường Lương Định Của rẽ phải vào đường Mai Chí Thọ phải hoàn thành trước ngày 30-11.

Đồng thời, khẩn trương khắc phục hư hỏng mặt đường phạm vi dự án; nghiên cứu, tổ chức phương án phân luồng giao thông hợp lý tại khu vực, đặc biệt là bố trí điểm quay đầu xe phù hợp trên đường cao tốc (hướng từ cao tốc về trung tâm TP, khu vực gần đường Đỗ Xuân Hợp) trước khi vào nút giao chính để giảm tải, tránh ùn tắc tại nút; báo cáo Sở Xây dựng xem xét, quyết định.

UBND TP yêu cầu đảm bảo tiến độ nút giao An Phú. Ảnh: Thuận Văn

Song song đó, khẩn trương thực hiện thủ tục lập báo cáo giám sát đánh giá điều chỉnh dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công, đảm bảo pháp lý triển khai dự án; chịu trách nhiệm trước Thường trực UBND TP, Chủ tịch UBND TP nếu chậm tiến độ triển khai dự án theo quy định.

UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét đề xuất phân luồng của Ban Giao thông; tổ chức giải pháp phân luồng từ xa phạm vi nút giao đảm bảo giao thông thông suốt; rà soát phương án đấu nối giao thông của khu đô thị, đảm bảo đồng bộ, không gây ùn tắc, phù hợp với tiến độ hoàn thành các tuyến đường song hành.

Đối với dự án nút giao thông Mỹ Thủy, UBND TP giao Ban Giao thông khẩn trương thực hiện thủ tục lập báo cáo giám sát đánh giá điều chỉnh dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công, đảm bảo pháp lý triển khai dự án. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công tăng cường nhân sự, máy móc, vật liệu… đảm bảo các tiến độ hoàn thành các nhánh cầu theo kế hoạch đề ra;

Nhánh rẽ phải từ đường Đồng Văn Cống đến đường Võ Chí Công, từ đường Đồng Văn Cống vào Nguyễn Thị Định phải hoàn thành trước ngày 31-1-2026. Các nhánh rẽ còn lại và cầu Kỳ Hà 4 phải hoàn thành trong tháng 2-2026. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu giải ngân 100% vốn xây lắp được giao năm 2025.