Dự án nút giao An Phú: Xem xét cấm thi công nhà thầu chậm tiến độ 09/10/2025 17:52

(PLO)- Ban Giao thông đang tiếp tục theo dõi, xem xét áp dụng hàng loạt hình thức chế tài mạnh đối với nhà thầu chậm tiến độ nút giao An Phú.

Chiều 9-10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (gọi tắt là Ban Giao thông) đã gửi thông tin về dự án nút giao An Phú đến họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM xem xét cấm thi công nhà thầu chậm tiến độ dự án nút giao An Phú. Ảnh: THUẬN VĂN

Ban Giao thông cho biết đã phối hợp với đơn vị liên quan tiếp tục xử lý mạnh các nhà thầu chậm tiến độ; đồng thời, duy trì thi công liên tục ngày đêm.

Theo đó, Ban Giao thông đang tiếp tục theo dõi, xem xét áp dụng các hình thức, chế tài mạnh hơn như điều chuyển khối lượng, chấm dứt hợp đồng, tịch thu bảo lãnh, báo cáo nhà thầu chậm trễ tiến độ tới UBND TP.

Ban cũng dự định đăng thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cấm thi công trên địa bàn TP với những nhà thầu tiếp tục chậm trễ tiến độ trong thời gian tới.

Song song đó, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ, huy động nguồn lực thi công như đã cam kết nhằm hoàn thành các gói thầu theo đúng tiến độ đã đề ra.

Tăng cường nhân sự Ban điều hành dự án, thường xuyên bám sát công trình, phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát tăng cường kiểm tra, đôn đốc và kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công, triển khai dự án.

Ban Giao thông cũng nhấn mạnh việc điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh biện pháp thi công các phân đoạn cầu vượt trên nút giao để rút ngắn thời gian và tăng khối lượng thi công

Về mặt tổ chức, Ban Giao thông đã thành lập Tổ công tác dự án nút giao thông An Phú gồm ban giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc ban, lãnh đạo ban điều hành dự án... để xử lý kịp thời mọi khó khăn, vướng mắc.

Ban còn bổ sung nhân sự, lãnh đạo, cán bộ chuyên quản, tăng cường lực lượng tư vấn giám sát để kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai dự án.