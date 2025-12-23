Đà Nẵng lập cú đúp giải thưởng Thành phố thông minh và Đô thị đáng sống 23/12/2025 14:19

(PLO)- TP Đà Nẵng giành cú đúp giải thưởng danh giá là “TP thông minh” và “Đô thị đáng sống”, khẳng định sự chuyển mình mạnh mẽ trong điều hành, quản trị và nâng cao đời sống nhân dân.

Ngày 23-12, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Lễ vinh danh và trao giải thưởng TP thông minh Việt Nam 2025 (Vietnam Smart City Awards 2025).

Đạt giải “TP thông minh” lần thứ 6 liên tiếp

TP Đà Nẵng được vinh danh ở các lĩnh vực: Quản trị, điều hành thông minh; môi trường xanh - phát triển bền vững; hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đô thị đáng sống.

Đà Nẵng nhận cú đúp giải thưởng TP thông minh và đô thị đáng sống. Ảnh: IOC Đà Nẵng

Đặc biệt, Đà Nẵng cũng được chọn trao giải thưởng TP thông minh Việt Nam 2025 dành cho đơn vị xuất sắc trong xây dựng và phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam. Đây là giải thưởng danh giá nhất và duy nhất dành cho nhóm các tỉnh, TP tham gia giải năm nay. Với giải thưởng này, Đà Nẵng lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh đơn vị xuất sắc trong xây dựng TP thông minh tại Việt Nam.

Đáng chú ý, điểm nhấn của giải thưởng năm nay chính là việc để người dân trên mọi miền đất nước bình chọn "đô thị đáng sống". Đây là thông điệp mạnh mẽ mà ban tổ chức muốn gửi gắm: Công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ; đích đến cuối cùng phải là hạnh phúc của con người.

Hạng mục này có bảy tiêu chí bình chọn gồm: Quản trị, giao thông, môi trường, hạ tầng, khởi nghiệp, an ninh và kinh tế số. Kết quả có hơn 200.000 lượt bình chọn đã được thực hiện.

Đà Nẵng là TP có lượt bình chọn gần như tuyệt đối với hơn 163.000 lượt, chiếm gần 70% số phiếu. TP Huế và tỉnh Quảng Ninh là hai địa phương chiếm vị trí thứ hai và ba với lần lượt hơn 65.000 và hơn 21.000 phiếu.

Top năm tỉnh, TP có số điểm bình chọn của người dân cao nhất trong tất cả các hạng mục là: Đà Nẵng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Huế và Nghệ An. Sự tham gia bình chọn cho thấy mối quan tâm ngày càng cao của người dân với chất lượng cuộc sống đô thị.

Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, việc triển khai xây dựng đô thị thông minh là xu hướng chung của thế giới. Chiến lược này đã được Thành ủy, UBND TP quyết tâm hành động, gắn liền với quy hoạch và định hướng phát triển bền vững.

Từ năm 2010, Đà Nẵng đã ban hành kiến trúc chính quyền điện tử và năm 2014 đưa vào sử dụng hệ thống thông tin chính quyền điện tử TP. Cũng từ năm 2014, TP bắt đầu thí điểm một số ứng dụng thông minh trong các lĩnh vực thiết yếu như: Giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Đà Nẵng đã có bước tiến dài trên con đường xây dựng TP thông minh và đô thị đáng sống. Ảnh: TẤN VIỆT

Bước tiến dài của Đà Nẵng

Ông Hồ Quang Bửu cho hay, Đà Nẵng đã kế thừa hạ tầng và kinh nghiệm để năm 2018 ban hành kiến trúc TP thông minh với sáu trụ cột và 16 lĩnh vực ưu tiên. Đến nay, TP đã chính thức triển khai đề án xây dựng TP thông minh đến năm 2025, định hướng 2030 với 53 chương trình, dự án ưu tiên.

Đà Nẵng đã được các tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá cao với các giải thưởng như: ASOCIO Smart City 2019; giải thưởng TP thông minh Việt Nam liên tiếp trong sáu năm 2020 – 2025. Bên cạnh đó còn có giải thưởng TP thông minh Seoul năm 2023 ở hạng mục lấy con người làm trung tâm.

Lãnh đạo TP nhấn mạnh, là địa phương đi đầu cả nước trong xây dựng TP thông minh, Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể là đưa mục tiêu vào Nghị quyết Đảng bộ TP; ban hành kiến trúc làm cơ sở triển khai đồng bộ; giám sát dựa trên kết quả; ưu tiên hạ tầng; xác định dữ liệu là tài nguyên cốt lõi và ứng dụng thông minh là giải pháp đột phá. Cuối cùng, TP luôn tiếp thu sáng kiến, góp ý của người dân và doanh nghiệp.

Năm 2025, Đà Nẵng nỗ lực xây dựng hạ tầng cho công nghiệp vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Ông Bửu nhấn mạnh: "Đà Nẵng đã chứng minh rằng, một TP thông minh trong kỷ nguyên mới không chỉ là nơi có không khí trong sạch, bãi biển đẹp, mà phải là nơi tạo ra cơ hội việc làm chất lượng cao, quy tụ những đại bàng công nghệ thế giới, biến TP thành một trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp khu vực".