Xe điện độ chế bủa vây quảng trường lớn nhất Quảng Ngãi

Theo ghi nhận của phóng viên tối 23-2, hàng trăm xe điện mini đủ chủng loại tập trung dày đặc trong khuôn viên quảng trường. Các xe di chuyển liên tục với tốc độ 10-30 km/giờ, đèn nhấp nháy, tiếng còi inh ỏi.
Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, quảng trường mới chỉ đưa vào sử dụng tạm thời một số hạng mục phục vụ sự kiện lớn của tỉnh, chưa bàn giao chính thức cho địa phương quản lý. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết dừng hoạt động do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.