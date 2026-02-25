Xe điện độ chế bủa vây quảng trường lớn nhất Quảng Ngãi 25/02/2026 11:07

(PLO)- Quảng trường Quảng Ngãi vẫn còn một số hạng mục đang thi công nhưng khuôn viên đã bị chiếm dụng để kinh doanh dịch vụ cho thuê xe điện, buôn bán tự phát.

Video: Xe điện độ chế bủa vây quảng trường lớn nhất Quảng Ngãi

Theo ghi nhận của phóng viên tối 23-2, hàng trăm xe điện mini đủ chủng loại tập trung dày đặc trong khuôn viên quảng trường. Các xe di chuyển liên tục với tốc độ 10-30 km/giờ, đèn nhấp nháy, tiếng còi inh ỏi.