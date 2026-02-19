Khép lại vụ cướp tiệm vàng táo tợn đêm giao thừa chỉ trong 16 giờ 19/02/2026 17:12

Chỉ sau 16 giờ từ khi nhận tin trình báo, công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 2 kẻ cướp tiệm vàng, toàn bộ tài sản được thu hồi.

Khi cả nước chuẩn bị bước sang thời khắc giao thừa, tại Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Lâm Đồng, Thiếu tướng Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đậu Xuân Bảo - Phó Giám đốc, đã trực tiếp chỉ đạo triển khai lực lượng truy xét vụ cướp giật tiệm vàng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo một trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng, vào lúc 22 giờ 20 phút ngày 16-2, tiệm vàng Kim Lượng (thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập, Lâm Đồng) bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát, giả vờ xem hàng rồi giật 1 dây chuyền và 1 lắc tay trị giá khoảng 74 triệu đồng rồi tẩu thoát.