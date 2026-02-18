Chủ tiệm vàng viết thư cảm ơn Công an tỉnh Lâm Đồng 18/02/2026 16:39

(PLO)- Sau khi công an bắt giữ hai thanh niên cướp giật tiệm vàng chỉ sau 16 giờ truy xét, chủ tiệm vàng ở xã Quảng Lập đã viết thư tay bày tỏ lòng biết ơn lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 18-2, bà Huỳnh Thị Lan (49 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Lượng, thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng) đã gửi thư cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Quảng Lập.

Bức thư chủ tiệm vàng viết tay cảm ơn Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐXB

Trong thư, bà Lan cho biết gia đình bà “đã trực tiếp chứng kiến sự mưu trí, dũng cảm và tinh thần trách nhiệm cao của các chiến sĩ công an” trong quá trình truy bắt các đối tượng gây án.

Bà viết: “Tôi biết ngày Tết ai cũng muốn sum vầy cùng người thân, gia đình. Nhưng đêm giao thừa và ngày mùng 1 Tết, các anh công an đã tổ chức truy xét cho đến khi bắt được thủ phạm".

Theo bà Lan, tài sản bị chiếm đoạt là một phần không nhỏ đối với gia đình. Tuy nhiên, điều khiến bà xúc động hơn cả là tinh thần “vì dân quên mình, gác lại niềm vui riêng” của lực lượng công an trong những ngày Tết.

Chủ tiệm vàng cũng ghi nhận sự có mặt kịp thời của Công an xã Quảng Lập ngay sau khi tiếp nhận tin báo, vừa động viên gia đình, vừa nhanh chóng xác minh, truy tìm đối tượng.

“Tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm trong những ngày Tết của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Quảng Lập đã mang lại niềm tin rất lớn cho bà con nhân dân trên địa bàn xã” - nội dung thư nêu.

Trước đó, khoảng 22 giờ 20 ngày 16-2 (đêm giao thừa), hai thanh niên đi xe máy màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm vào tiệm vàng Kim Lượng giả vờ xem hàng.

Công an tỉnh Lâm Đồng bắt 2 thanh niên cướp giật tiệm vàng sau 16 giờ gây án. Ảnh: VT

Lợi dụng sơ hở, các đối tượng đã giật một sợi dây chuyền và một lắc tay rồi nhanh chóng tẩu thoát. Tổng giá trị tài sản khoảng 74 triệu đồng.

Ngay trong đêm, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Quảng Lập cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét.

Đến 15 giờ ngày 17-2, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Anh Huy và Trần Đỗ Thanh Phong (cùng 18 tuổi, cùng ngụ thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập), thu hồi toàn bộ tài sản và phương tiện gây án.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.