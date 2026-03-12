Khép lại 2 năm trốn truy nã tại Campuchia: Lời sám hối lúc nửa đêm 12/03/2026 17:46

(PLO)- Sau gần hai năm trốn truy nã tại Campuchia, được lực lượng công an kiên trì vận động, người bị truy nã trở về đầu thú lúc nửa đêm.

Ngày 12-3, tin từ Công an phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa vận động thành công một bị can trốn truy nã ra đầu thú, sau thời gian dài lẩn trốn ở nước ngoài.

Đây là kết quả trong quá trình triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI- đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Quyết định truy nã Nguyễn Hữu Thiên Hương.

Không phải lúc nào công tác truy nã cũng kết thúc bằng một cuộc truy bắt căng thẳng. Có những vụ việc, sự kiên trì, mềm dẻo trong vận động, thuyết phục lại trở thành chìa khóa để khép lại hành trình lẩn trốn của người bị truy nã. Câu chuyện tại Công an phường La Gi mới đây về một trường hợp trốn truy nã ra nước ngoài là một minh chứng.

Qua rà soát địa bàn, lực lượng công an xác định Nguyễn Hữu Thiên Hương (40 tuổi, ngụ xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) là bị can bị truy nã về tội đánh bạc theo quyết định truy nã ngày 31-5-2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ hiện đang trốn truy nã tại Campuchia.

Trước thực tế bị can bị truy nã ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, việc truy bắt trực tiếp gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Công an phường La Gi đã lựa chọn một hướng tiếp cận khác: Kiên trì vận động từ phía gia đình, người thân.

Nguyễn Hữu Thiên Hương.

Thượng tá Phan Hồ Bắc, Trưởng Công an phường La Gi, đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ nhiều lần đến gặp gỡ gia đình Hương, vừa nắm thêm thông tin, vừa giải thích rõ các quy định của pháp luật, chính sách khoan hồng đối với người phạm tội ra đầu thú.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lực lượng công an đã tranh thủ đến thăm hỏi, động viên gia đình, nhẹ nhàng phân tích thiệt hơn, khơi gợi trách nhiệm của người thân trong việc khuyên nhủ Hương trở về.

Những cuộc trò chuyện tưởng chừng giản dị ấy lại mang ý nghĩa rất lớn, bởi gia đình luôn là sợi dây kết nối mạnh mẽ nhất với những người đang lẩn trốn và sự kiên trì đó cuối cùng cũng mang lại kết quả.

Đêm 10-3, Nguyễn Hữu Thiên Hương đã chủ động đến trụ sở Công an phường La Gi đầu thú, khép lại hành trình gần hai năm lẩn trốn.

Công an phường La Gi đã lập biên bản tiếp nhận người ra đầu thú, lấy lời khai ban đầu, hoàn tất các thủ tục theo quy định bàn giao người đầu thú cho Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xử lý.

Một trinh sát truy nã lâu năm chia sẻ truy bắt tội phạm không phải lúc nào cũng là cuộc rượt đuổi, truy xét kịch tính.

Có những người bị truy nã đã trốn ra nước ngoài, ẩn mình trong nhiều mối quan hệ phức tạp, nếu chỉ dựa vào biện pháp truy bắt đơn thuần thì rất khó đạt kết quả. Trong những trường hợp đó, vận động đầu thú là một nghiệp vụ đặc biệt hiệu quả.

Nguyễn Hữu Thiên Hương trở về lúc nửa đêm và đến công an đầu thú.

“Mưa dầm thấm lâu”, cách làm của lực lượng công an đôi khi chỉ là những cuộc gặp gỡ bình dị với gia đình, những lời giải thích kiên nhẫn về chính sách khoan hồng của pháp luật, hoặc đơn giản là giúp người thân hiểu rằng con đường đúng đắn nhất vẫn là trở về đối diện với pháp luật.

Khi niềm tin được xây dựng đủ lâu, người phạm tội sẽ tự cân nhắc, lựa chọn đầu thú. Và đó chính là lúc một vụ truy nã khép lại không bằng còng số 8, mà bằng sự tự giác trở về.

Câu chuyện tại Công an phường La Gi cho thấy ngoài sự quyết liệt trong đấu tranh với tội phạm, lực lượng Công an nhân dân còn có một “vũ khí mềm” rất hiệu quả: Sự kiên trì, nhân văn và thấu hiểu con người.