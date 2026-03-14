Thời tiết ngày 14-3: Bắc Bộ rét về đêm, Nam Bộ đêm có mưa giông 14/03/2026 06:00

(PLO)- Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết ngày 14-3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14-3, khu vực vùng núi Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi xảy ra giông. Trong khi đó, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ về đêm và sáng sớm có thể xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù, thời tiết duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm.

Tại khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, dự báo có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Đáng chú ý, từ đêm 13-3 đến sáng 14-3, khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Đông Gia Lai có thể xuất hiện mưa to cục bộ. Các khu vực còn lại trên cả nước, bao gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ban ngày trời nắng; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng. Trong các cơn mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.