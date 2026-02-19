Xe tải bốc cháy trên đèo Khánh Lê, nhiều phương tiện bất chấp lưu thông 19/02/2026 15:31

(PLO)- Một chiếc xe tải đã bốc cháy dữ dội khi đang di chuyển trên đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hoà vào trưa ngày 19-2.

Ngày 19-2, lãnh đạo UBND xã Tây Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết vụ cháy xe tải trên đèo Khánh Lê thuộc Quốc lộ 27C nối tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Lâm Đồng, không có thiệt hại về người.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30, xe tải biển số tỉnh Lâm Đồng (chưa rõ tài xế cầm lái) chạy trên Quốc lộ 27C hướng tỉnh Khánh Hòa đi Đà Lạt.

Khi đến đoạn thuộc đèo Khánh Lê, xã Tây Khánh Vĩnh thì tài xế phát hiện khói bốc lên từ phía sau nên tấp vào lề đường, rồi tìm cách thoát ra ngoài.

Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bao trùm cả xe, khói đen bốc cao hàng chục mét.