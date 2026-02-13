Video Tin Tức

TP.HCM siết kiểm tra xe vận tải hành khách tại cửa ngõ dịp cận Tết

(PLO)- Phòng PC06 phối hợp công an địa phương, CSGT kiểm tra hoạt động vận tải hành khách trên Quốc lộ 13, xử lý nhiều trường hợp dừng, đón trả khách sai quy định.

Tối 12-2, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bình HòaĐội CSGT Bình Triệu kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách ở các cửa ngõ ra vào TP.HCM.

