TP.HCM siết kiểm tra xe vận tải hành khách tại cửa ngõ dịp cận Tết 13/02/2026 21:27

Tối 12-2, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bình Hòa và Đội CSGT Bình Triệu kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách ở các cửa ngõ ra vào TP.HCM.