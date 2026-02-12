Siết chặt xe khách vi phạm tại cửa ngõ TP.HCM dịp cận Tết
PHẠM HẢI
(PLO)- Phòng PC06 phối hợp công an địa phương, CSGT kiểm soát hoạt động vận tải hành khách trên Quốc lộ 13, xử lý nhiều trường hợp dừng, đón trả khách sai quy định.
Tối 12-2, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bình Hòa và Đội CSGT Bình Triệu kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tại khu vực cửa ngõ TP.HCM.
Khoảng 19 giờ, tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 13, đoạn qua khu vực cầu Vĩnh Bình, phường Bình Hòa.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tài xế VAĐ (46 tuổi, quê Đắk Lắk) điều khiển xe khách biển số 47F-000… dừng xe đón khách tại khu vực có biển cấm dừng, cấm đỗ. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý theo quy định.
Tiếp đó, tài xế TĐĐ (45 tuổi, quê Đắk Lắk) điều khiển xe khách biển số 51B-501… cũng bị phát hiện đón, trả khách tại nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ.
Cùng thời điểm, lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế TVY (46 tuổi, quê Đắk Lắk) về hành vi đón khách không đúng nơi quy định trên tuyến đường đã xác định điểm đón, trả khách.
Trong tối cùng ngày, tổ công tác tiếp tục xử lý nhiều xe khách vi phạm các lỗi liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.
Theo ghi nhận, đoạn Quốc lộ 13 qua cầu Vĩnh Bình hướng đi Thủ Dầu Một đang thi công dự án nâng cấp, mở rộng, mặt đường thu hẹp, lưu lượng phương tiện đông. Một số xe khách lợi dụng khu vực công trường, rào chắn để dừng, đón trả khách trái quy định, gây mất trật tự an toàn giao thông.
Việc đón, trả khách không đúng nơi quy định tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do hành khách băng qua đường, lên xuống xe giữa dòng phương tiện đang lưu thông. Đồng thời, tình trạng này dễ phát sinh các hành vi móc túi, trộm cắp tài sản, gây mất an ninh trật tự khu vực cửa ngõ TP.HCM, nhất là thời điểm cận Tết khi nhu cầu đi lại tăng cao.
Phòng PC06 cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán.