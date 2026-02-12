Siết chặt xe khách vi phạm tại cửa ngõ TP.HCM dịp cận Tết 12/02/2026 21:47

VIDEO: Siết chặt xe khách vi phạm tại cửa ngõ TP.HCM cận Tết.

Tối 12-2, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bình Hòa và Đội CSGT Bình Triệu kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tại khu vực cửa ngõ TP.HCM.

Khoảng 19 giờ, tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 13, đoạn qua khu vực cầu Vĩnh Bình, phường Bình Hòa.

Tổ công tác tuần tra, kiểm soát liên tục trên Quốc lộ 13 để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn và giữ gìn an ninh trật tự khu vực cửa ngõ TP.HCM dịp cận Tết. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tài xế VAĐ (46 tuổi, quê Đắk Lắk) điều khiển xe khách biển số 47F-000… dừng xe đón khách tại khu vực có biển cấm dừng, cấm đỗ. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý theo quy định.

Tiếp đó, tài xế TĐĐ (45 tuổi, quê Đắk Lắk) điều khiển xe khách biển số 51B-501… cũng bị phát hiện đón, trả khách tại nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ.

Hoạt động kiểm tra được tăng cường tại khu vực cửa ngõ TP.HCM nhằm chấn chỉnh tình trạng xe khách dừng, đón trả khách sai quy định trong thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao. Ảnh: PHẠM HẢI

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế TVY (46 tuổi, quê Đắk Lắk) về hành vi đón khách không đúng nơi quy định trên tuyến đường đã xác định điểm đón, trả khách.

Trong tối cùng ngày, tổ công tác tiếp tục xử lý nhiều xe khách vi phạm các lỗi liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Tổ công tác yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ liên quan hoạt động vận tải hành khách. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo ghi nhận, đoạn Quốc lộ 13 qua cầu Vĩnh Bình hướng đi Thủ Dầu Một đang thi công dự án nâng cấp, mở rộng, mặt đường thu hẹp, lưu lượng phương tiện đông. Một số xe khách lợi dụng khu vực công trường, rào chắn để dừng, đón trả khách trái quy định, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Việc đón, trả khách không đúng nơi quy định tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do hành khách băng qua đường, lên xuống xe giữa dòng phương tiện đang lưu thông. Đồng thời, tình trạng này dễ phát sinh các hành vi móc túi, trộm cắp tài sản, gây mất an ninh trật tự khu vực cửa ngõ TP.HCM, nhất là thời điểm cận Tết khi nhu cầu đi lại tăng cao.

Lực lượng PC06 phối hợp Đội CSGT Bình Triệu, Công an phường Bình Hoà kiểm tra hoạt động vận tải hành khách trên Quốc lộ 13, khu vực cửa ngõ TP.HCM tối 12-2. Ảnh: PHẠM HẢI

Phòng PC06 cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán.

Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM hướng dẫn quy định pháp luật, giải thích rõ hành vi vi phạm cho tài xế. Ảnh: PHẠM HẢI

CSGT kiểm tra giấy tờ, xử lý nhiều trường hợp vi phạm liên quan hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. Ảnh: PHẠM HẢI

Tài xế vi phạm ký biên bản, thừa nhận hành vi đón trả khách không đúng nơi quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế dừng nơi biển cấm dừng, cấm đỗ để đón khách. Ảnh: PHẠM HẢI