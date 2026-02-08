100% cử tri tín nhiệm ông Võ Văn Minh ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM 08/02/2026 12:12

(PLO)- 100% cử tri nơi cư trú tại phường Tam Bình, TP.HCM tham dự hội nghị bày tỏ sự tín nhiệm đối với ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 8-2, UBND phường Tam Bình, TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM và ông Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Hòa, những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM và ông Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Hòa, những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: PHẠM HẢI

Tham dự hội nghị có ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Bình, phường Đông Hòa; lãnh đạo khu phố 15, đại diện cơ quan, đơn vị nơi người ứng cử công tác cùng đông đảo cử tri địa phương.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Bình đã thông qua chương trình, nội dung và giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của hai người ứng cử.

Nhiều cử tri bày tỏ lòng biết ơn, đánh giá ông Võ Văn Minh và Lê Anh Tuấn là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, sâu sát cơ sở, trách nhiệm cao trong công tác và luôn giữ mối quan hệ gần gũi với Nhân dân địa phương. Ảnh: PHẠM HẢI

Phát biểu ý kiến, cử tri và đại diện cơ quan nơi người ứng cử công tác đánh giá ông Võ Văn Minh và ông Lê Anh Tuấn là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có lối sống giản dị, gương mẫu, gần gũi Nhân dân, được cử tri tin tưởng.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Lê Đình Thức (60 tuổi, ngụ khu phố 15, phường Tam Bình) cho biết ông Võ Văn Minh và ông Lê Anh Tuấn luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống giản dị; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, gần gũi, lắng nghe và nhận được sự tin tưởng của cử tri nơi cư trú. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhiều ý kiến ghi nhận tinh thần trách nhiệm, tác phong sâu sát cơ sở, lắng nghe và tiếp thu ý kiến người dân của hai ông trong quá trình công tác; đồng thời đánh giá cao những đóng góp trong công tác lãnh đạo, điều hành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của TP.HCM và địa phương.

Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến tín nhiệm theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Kết quả, 100% cử tri khu phố 15, phường Tam Bình tham dự hội nghị tín nhiệm ông Võ Văn Minh ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời 100% cử tri tín nhiệm ông Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Hòa, ứng cử đại biểu HĐND phường Đông Hòa.

100% cử tri tín nhiệm ông Võ Văn Minh ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Minh và ông Lê Anh Tuấn trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của cử tri, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, gần gũi Nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú là bước quan trọng trong quy trình hiệp thương, góp phần bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân và nâng cao chất lượng đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2026-2031.