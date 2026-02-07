Gần 300 người dân được khám bệnh, phát thuốc miễn phí và nhận quà Tết ở phường An Phú Đông 07/02/2026 10:13

Ngày 7-2, UBND phường An Phú Đông, TP.HCM, phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí và trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Gần 300 người được khám bệnh, phát thuốc miễn phí và nhận quà Tết ở phường An Phú Đông sáng 7-2. Ảnh: PHẠM HẢI

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Chí Thiện, quyền Chủ tịch UBND phường An Phú Đông cùng đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các đơn vị đồng hành, mạnh thường quân, cơ sở khám chữa bệnh.

Theo Ban Tổ chức, trong buổi sáng đã có gần 300 hộ dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường được thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và nhận các phần quà Tết thiết thực.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng phần quà Tết như lời chúc năm mới an khang, góp phần động viên tinh thần để bà con đón Xuân Bính Ngọ 2026 ấm áp. Ảnh: PHẠM HẢI

Chương trình nhằm chăm lo sức khỏe, đời sống cho người dân, nhất là người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế trên địa bàn, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần để mọi người dân đều được đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Chí Thiện, quyền Chủ tịch UBND phường An Phú Đông, ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự chung tay của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đội ngũ y bác sĩ đã đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Chí Thiện, quyền Chủ tịch UBND phường An Phú Đông phát biểu tại chương trình. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo ông, việc tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và trao quà Tết không chỉ giúp người dân giảm bớt khó khăn trước thềm năm mới mà còn thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương trong chăm lo đời sống Nhân dân.

Tại chương trình, hàng trăm người dân thuộc diện khó khăn được thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; đồng thời nhận các phần quà Tết thiết thực, góp phần động viên tinh thần để bà con yên tâm vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo phường An Phú Đông cùng các đơn vị đồng hành trao quà Tết Bính Ngọ 2026 cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống Nhân dân trước thềm năm mới. Ảnh: PHẠM HẢI

Ông Lê Hoàng Lan (72 tuổi, ngụ phường An Phú Đông) chia sẻ chương trình là sự động viên rất lớn đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người cao tuổi.

“Được khám bệnh, nhận thuốc miễn phí và quà Tết, tôi rất vui và xúc động. Đây là nghĩa tình mà bà con chúng tôi trân trọng trong những ngày giáp Tết” - ông Lan nói.

Các y bác sĩ tập trung thăm khám, tư vấn sức khỏe cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, nhằm phát hiện sớm bệnh lý và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe phù hợp. Ảnh: PHẠM HẢI

Chương trình là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của chính quyền phường An Phú Đông và các đơn vị đồng hành trong công tác chăm lo an sinh xã hội, góp phần xây dựng địa phương nghĩa tình, phát triển bền vững.

Các y bác sĩ tận tình thăm khám, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn phòng ngừa bệnh tật cho người cao tuổi và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ảnh: PHẠM HẢI

Người cao tuổi được ưu tiên thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí nhằm giúp bà con chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Ảnh: PHẠM HẢI

Trang thiết bị y tế hiện đại như máy điện tim, siêu âm di động được bố trí tại điểm khám, giúp bác sĩ chẩn đoán nhanh, chính xác và tư vấn kịp thời cho người dân tham gia chương trình. Ảnh: PHẠM HẢI

Lực lượng thanh niên tình nguyện và dân quân tự vệ phường An Phú Đông tích cực hỗ trợ hướng dẫn người dân, sắp xếp khu vực khám bệnh, góp phần để chương trình diễn ra an toàn, trật tự và hiệu quả. Ảnh: PHẠM HẢI

Chương trình thu hút sự tham gia, đồng hành của nhiều doanh nghiệp, cơ sở khám chữa bệnh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Ảnh: PHẠM HẢI

Người dân được đo huyết áp, kiểm tra chỉ số sức khỏe ban đầu trước khi vào khu vực thăm khám chuyên sâu, giúp sàng lọc tình trạng sức khỏe và hỗ trợ bác sĩ tư vấn phù hợp. Ảnh: PHẠM HẢI

Hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí là điểm nhấn trong chương trình chăm lo an sinh xã hội của phường An Phú Đông dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: PHẠM HẢI