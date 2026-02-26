Đặc sắc lễ hội Việt Bắc giữa lòng Tây Nguyên 26/02/2026 11:56

(PLO)- Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc lần thứ 1 năm 2026 tại xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) không chỉ là hoạt động mừng Xuân mà còn đánh dấu bước khởi đầu mới của địa phương sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Ngày 26-2, UBND xã Ea Ning, huyện Cư Kuin cũ, tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc lần thứ 1 năm 2026. Lễ hội diễn ra từ ngày 26 đến 28-2-2026 (nhằm mồng 10 đến 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ), thu hút đông đảo người dân trên địa bàn và các thôn có đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc sinh sống.

Từ sáng sớm, đông đảo người dân tham dự khai mạc Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc lần thứ 1 tại xã Ea Ning, không khí rộn ràng đầu Xuân từ đường đi vào. Ảnh: PHẠM HẢI

Đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức sau khi xã Ea Ning hoàn tất sáp nhập (từ ngày 1-7-2025), hợp nhất từ ba xã: Cư Êwi, Ea Hu và Ea Ning cũ. Xã mới có diện tích hơn 86 km², dân số trên 34.000 người, trở thành một trong những đơn vị hành chính có quy mô lớn của tỉnh Đắk Lắk.

Nhóm bạn trẻ Tú Uyên diện trang phục truyền thống rực rỡ tại Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc ở xã Ea Ning, thu hút nhiều ánh nhìn từ bạn bè, du khách. Ảnh: PHẠM HẢI

Sau sáp nhập, xã Ea Ning có điều kiện tập trung nguồn lực, đầu tư hạ tầng, tổ chức lại không gian dân cư, hướng tới phát triển kinh tế, xã hội năng động hơn. Việc mở rộng địa giới cũng tạo thuận lợi cho giao thương khi địa phương tiếp giáp các xã Ea Tiêu, Ea Bhốk và Ea Ktur.

Người dân hào hứng tham gia trò chơi ném còn truyền thống, những quả còn rực rỡ sắc màu bay cao giữa tiếng reo vui ngày hội đầu Xuân tại Ea Ning. Ảnh: PHẠM HẢI

Lễ hội năm nay diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc như hát then, hát lượn, sính cọ; các trò chơi dân gian: tung còn, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố, đẩy gậy, kéo co… Bên cạnh đó là phần thi ẩm thực truyền thống với các món đặc trưng như heo quay, chuẩn bị mâm cúng ngày Tết.

Đồng bào các dân tộc phía Bắc chuẩn bị mâm cúng Tết truyền thống, gìn giữ nét văn hóa đặc trưng quê hương. Ảnh: PHẠM HẢI

Đặc biệt, lễ hội có sự tham gia biểu diễn của các câu lạc bộ hát then, đàn tính đến từ TP Buôn Ma Thuột, huyện Cư M’gar và huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông cũ), góp phần làm phong phú thêm không gian văn hóa Việt Bắc giữa lòng Tây Nguyên.

Khác với những năm trước, lễ hội năm nay mang sắc thái đa dạng hơn khi có sự tham gia đông đủ của người dân từ các địa bàn vừa sáp nhập. Không gian lễ hội vì thế được mở rộng, quy mô tổ chức bài bản hơn, tạo nên bức tranh giao thoa văn hóa giữa đồng bào các dân tộc phía Bắc và cộng đồng các dân tộc bản địa Tây Nguyên.

Phần thi quay heo diễn ra sôi nổi, các đội khéo léo tẩm ướp, canh lửa, tạo nên món ăn vàng ruộm, hấp dẫn trong không khí lễ hội. Ảnh: PHẠM HẢI

Bà Nông Thị Thuận (xã Ea Ning) cho biết đồng bào các dân tộc phía Bắc di cư làm kinh tế tại địa phương rất phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế, ổn định đời sống và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Theo bà, việc duy trì lễ hội đầu Xuân không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục thế hệ trẻ gìn giữ bản sắc dân tộc trên quê hương thứ hai.

Đầu bếp Anh Tuấn chăm chút nướng từng ống cơm lam trên bếp than hồng, khéo léo xoay trở để cơm chín đều, dậy hương tre thơm ngát. Ảnh: PHẠM HẢI

Ông Trần Duy Thanh, du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ ấn tượng khi được tham gia lễ hội Việt Bắc trên vùng đất Tây Nguyên.

“Tôi bất ngờ khi lễ hội không chỉ có đồng bào các dân tộc phía Bắc mà còn có sự góp mặt của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Điều đó thể hiện sự phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam cũng như tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em tại địa phương” – ông Thanh nói.

Lực lượng chức năng giữa trời nắng vẫn túc trực đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần để các hoạt động lễ hội diễn ra an toàn, suôn sẻ. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo lãnh đạo địa phương, việc tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc hằng năm là hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc đang sinh sống tại Ea Ning nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các dân tộc giao lưu, học hỏi, thắt chặt khối đại đoàn kết, tạo động lực thi đua lao động, sản xuất trong năm mới, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng địa phương.

Tiêu chí chấm điểm heo quay chất lượng yêu cầu da phải đạt độ giòn, vàng đều, không cháy sém; phần thịt bên trong chín mềm, giữ được độ ngọt tự nhiên. Gia vị tẩm ướp thấm đều, dậy mùi đặc trưng, phần bài trí đẹp mắt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là yếu tố quan trọng để đạt điểm cao. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhóm bạn trẻ diện trang phục truyền thống rực rỡ, hào hứng check-in lưu giữ khoảnh khắc đẹp tại Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc ở Ea Ning. Ảnh: PHẠM HẢI

Em nhỏ cũng được người lớn cẩn thận trang điểm, khoác lên mình bộ trang phục truyền thống, háo hức tham gia các hoạt động lễ hội đầu Xuân. Ảnh: PHẠM HẢI

Chị Uyên diện trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, góp phần làm nổi bật không gian lễ hội, tôn vinh nét đẹp văn hóa đồng bào Việt Bắc. Ảnh: PHẠM HẢI

Đường nét, hoa văn trên trang phục người H’Mông được thêu tay tỉ mỉ với gam màu rực rỡ, họa tiết hình học tinh xảo, thể hiện sự khéo léo và bản sắc văn hóa riêng. Ảnh: PHẠM HẢI