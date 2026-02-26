Đặc sắc lễ hội Việt Bắc giữa lòng Tây Nguyên

Ngày 26-2, UBND xã Ea Ning, huyện Cư Kuin cũ, tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc lần thứ 1 năm 2026. Lễ hội diễn ra từ ngày 26 đến 28-2-2026 (nhằm mồng 10 đến 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ), thu hút đông đảo người dân trên địa bàn và các thôn có đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc sinh sống.
Đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức sau khi xã Ea Ning hoàn tất sáp nhập (từ ngày 1-7-2025), hợp nhất từ ba xã: Cư Êwi, Ea Hu và Ea Ning cũ. Xã mới có diện tích hơn 86 km², dân số trên 34.000 người, trở thành một trong những đơn vị hành chính có quy mô lớn của tỉnh Đắk Lắk.
Sau sáp nhập, xã Ea Ning có điều kiện tập trung nguồn lực, đầu tư hạ tầng, tổ chức lại không gian dân cư, hướng tới phát triển kinh tế, xã hội năng động hơn. Việc mở rộng địa giới cũng tạo thuận lợi cho giao thương khi địa phương tiếp giáp các xã Ea Tiêu, Ea Bhốk và Ea Ktur.
Lễ hội năm nay diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc như hát then, hát lượn, sính cọ; các trò chơi dân gian: tung còn, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố, đẩy gậy, kéo co… Bên cạnh đó là phần thi ẩm thực truyền thống với các món đặc trưng như heo quay, chuẩn bị mâm cúng ngày Tết.
Đặc biệt, lễ hội có sự tham gia biểu diễn của các câu lạc bộ hát then, đàn tính đến từ TP Buôn Ma Thuột, huyện Cư M’gar và huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông cũ), góp phần làm phong phú thêm không gian văn hóa Việt Bắc giữa lòng Tây Nguyên.
Khác với những năm trước, lễ hội năm nay mang sắc thái đa dạng hơn khi có sự tham gia đông đủ của người dân từ các địa bàn vừa sáp nhập. Không gian lễ hội vì thế được mở rộng, quy mô tổ chức bài bản hơn, tạo nên bức tranh giao thoa văn hóa giữa đồng bào các dân tộc phía Bắc và cộng đồng các dân tộc bản địa Tây Nguyên.
Bà Nông Thị Thuận (xã Ea Ning) cho biết đồng bào các dân tộc phía Bắc di cư làm kinh tế tại địa phương rất phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế, ổn định đời sống và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
Theo bà, việc duy trì lễ hội đầu Xuân không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục thế hệ trẻ gìn giữ bản sắc dân tộc trên quê hương thứ hai.
Ông Trần Duy Thanh, du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ ấn tượng khi được tham gia lễ hội Việt Bắc trên vùng đất Tây Nguyên.
“Tôi bất ngờ khi lễ hội không chỉ có đồng bào các dân tộc phía Bắc mà còn có sự góp mặt của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Điều đó thể hiện sự phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam cũng như tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em tại địa phương” – ông Thanh nói.
Theo lãnh đạo địa phương, việc tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc hằng năm là hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc đang sinh sống tại Ea Ning nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung.
Đồng thời, đây cũng là dịp để các dân tộc giao lưu, học hỏi, thắt chặt khối đại đoàn kết, tạo động lực thi đua lao động, sản xuất trong năm mới, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng địa phương.