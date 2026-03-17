Cửa đi Hàn Quốc mở lại, TP.HCM tuyển lao động trong 4 lĩnh vực 17/03/2026 14:38

(PLO)- TP.HCM nhận hồ sơ tuyển lao động đi Hàn Quốc theo chương trình EPS từ 23-3 đến 27-3-2026, áp dụng cho bốn ngành sản xuất, ngư nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ.

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có văn bản đề nghị UBND phường, xã và đặc khu Côn Đảo phối hợp tuyên truyền, tổ chức tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS) năm 2026.

Chương trình tuyển chọn các ngành sản xuất chế tạo, ngư nghiệp, lâm nghiệp và dịch vụ. Bên cạnh việc đáp ứng các điều kiện chung, người lao động đăng ký vào nhóm ngành ngư nghiệp, lâm nghiệp và dịch vụ phải đáp ứng thêm tiêu chí riêng.

Cụ thể, đối với ngành ngư nghiệp, người lao động cần đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện như: có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường ven biển hoặc đặc khu, có kinh nghiệm đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và đủ sức khỏe làm việc trên biển; hoặc đã qua đào tạo, có chứng chỉ nghề liên quan kèm kinh nghiệm thực tế; hoặc từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong ngành này và về nước đúng hạn hợp đồng.

Người lao động tìm việc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM (Sở Nội vụ TP.HCM). Ảnh minh họa: HẢI NHI

Đối với ngành lâm nghiệp và dịch vụ, người lao động phải thường trú tại các thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, thuộc khu vực I, II, III giai đoạn 2026-2030 theo quy định.

Ứng viên không có thân nhân (bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng) đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc; đồng thời đảm bảo sức khỏe, không mắc các bệnh như giang mai, lao phổi, không bị mù màu hoặc rối loạn sắc giác.

Đáng chú ý, người bị đứt, cụt ngón tay hoặc chấn thương, dị tật cột sống vẫn có thể đăng ký, nhưng việc xét tuyển sẽ căn cứ vào kết quả kiểm tra tay nghề.

Người lao động phải trực tiếp đến đăng ký tại các điểm tiếp nhận, không được đăng ký hộ. Hồ sơ gồm 2 ảnh chân dung kích thước 3,5x4,5 cm chụp trong vòng 3 tháng; bản gốc căn cước công dân kèm một bản photo và file ảnh mặt trước định dạng .jpg; sử dụng ứng dụng VNeID để xác định nơi thường trú, với lệ phí đăng ký dự thi tương đương 28 USD/người.

Với lao động từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, yêu cầu về nước đúng hạn hợp đồng; nếu từng cư trú bất hợp pháp, phải tự nguyện về nước trong thời gian phía Hàn Quốc áp dụng chính sách miễn xử phạt và có giấy tờ chứng minh.

Được biết, thời gian tiếp nhận đăng ký từ ngày 23 đến 27-3-2026. Người lao động có thể nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ TP.HCM (159 Pasteur, phường Xuân Hòa); Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM - trụ sở 2 (369 Đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao) hoặc trụ sở 3 (764 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa).