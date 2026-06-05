Đêm không ngủ trên các công trình trường học vùng biên 05/06/2026 14:44

(PLO)- Các lực lượng thi công không ngơi nghỉ với mục tiêu hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ, để học sinh vùng biên sớm được học trong những ngôi trường mới ngay năm học tới.

Tại các xã biên giới Sa Loong, Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS đang được thi công khẩn trương cả ngày lẫn đêm. Dưới ánh đèn cao áp giữa núi rừng, tiếng máy cắt sắt, tiếng búa và trộn bê tông vang lên liên tục, khi hàng trăm công nhân đang chạy đua tiến độ để kịp hoàn thành trước năm học mới.

Nhịp thi công không nghỉ

Tại công trường Sa Loong, từ khoảng 18 giờ 30 đến 21 giờ 30, các tổ công nhân gần như không có thời gian nghỉ. Người gia công cốt thép, người lắp dựng cốp pha, người vận chuyển vật liệu, người đổ bê tông… tất cả hoạt động liên tục dưới hệ thống đèn công suất lớn.

Công trường xây trường học tại biên giới vào ban đêm.

Theo anh Hà Văn Khươm, công nhân thi công cốt thép, việc làm đêm đã trở thành thói quen từ đầu năm đến nay. Trung bình hai ngày anh làm một ca tối kéo dài khoảng ba giờ. Dù vất vả, anh cùng đồng nghiệp vẫn cố gắng bám công trình với mong muốn sớm hoàn thành trường học khang trang cho học sinh vùng biên.

Các công nhân làm việc liên tục đến tối muộn để đảm bảo tiến độ công trình.

Tại công trường Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS Dục Nông, không khí thi công cũng diễn ra tương tự với hơn 40 công nhân chia thành nhiều tổ, đảm nhiệm các hạng mục khác nhau tại bảy khối nhà. Đội ngũ kỹ sư luôn túc trực tại hiện trường để giám sát kỹ thuật và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Ở một hạng mục xây tường, anh Nguyễn Văn Bảy vẫn miệt mài làm việc sau 20 giờ. Theo anh, việc tổ chức thi công ba ca, bốn kíp giúp đảm bảo tiến độ. Ngoài thu nhập, chế độ tăng ca cũng giúp công nhân có thêm động lực gắn bó với công trường.

Tăng ca có kiểm soát để bảo đảm tiến độ, an toàn

Theo các đơn vị thi công, việc làm đêm được triển khai có chọn lọc theo từng giai đoạn, chỉ áp dụng với những hạng mục phù hợp nhằm bảo đảm an toàn lao động và chất lượng công trình.

Mỗi buổi tối có 40-50 công nhân làm việc từ 17 giờ đến 21 giờ

Ông Trần Đăng Khoa, Phó giám đốc điều hành dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS Dục Nông, cho biết đơn vị đang huy động khoảng 250 công nhân cùng máy móc thiết bị thi công cả ngày lẫn đêm. Trung bình mỗi buổi tối có 40-50 công nhân làm việc từ 17 giờ đến 21 giờ, tùy điều kiện thời tiết và tiến độ từng hạng mục.

Theo ông Khoa, các công việc yêu cầu kỹ thuật cao hoặc mức độ an toàn lớn vẫn được ưu tiên thực hiện ban ngày. Ban đêm chủ yếu triển khai các hạng mục như xây tường, cốt thép, cốp pha và đổ bê tông để tận dụng thời gian thi công.

Tổ chức nhiều mũi thi công cả ngày lẫn đêm giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Tại Sa Loong, chỉ huy trưởng Nguyễn Tuấn Đạt cho biết đơn vị đang bố trí 3 tổ thi công luân phiên, mỗi tổ khoảng 50 công nhân. Nhờ tổ chức nhiều mũi thi công, dự án đã đạt khoảng 51% khối lượng. Việc tăng ca được triển khai có kế hoạch, vừa bảo đảm tiến độ vừa kiểm soát chất lượng.

Ngoài nhân lực, các nhà thầu cũng chủ động chuẩn bị vật tư, thiết bị để tránh gián đoạn thi công. Các vướng mắc phát sinh được xử lý ngay tại công trường nhằm hạn chế ảnh hưởng tiến độ chung.

Chủ đầu tư các dự án cũng đề nghị, ngoài việc thi công linh hoạt và tổ chức tăng ca cần phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động.

Theo ông Võ Đại Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu tăng cường nhân lực, tổ chức thi công linh hoạt, kể cả tăng ca khi cần thiết. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động và chất lượng công trình.

Mục tiêu là hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ để học sinh vùng biên sớm được học trong những ngôi trường mới ngay năm học tới.

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có chín trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – THCS được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỉ đồng. Trong đó, bốn trường tại các xã Dục Nông, Mô Rai, Sa Loong, Rờ Kơi đang đạt tiến độ 33-57%. Năm trường còn lại dự kiến khởi công vào tháng 7-2026.