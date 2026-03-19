Hơn 2.300 tỉ đồng xây dựng các trường học vùng biên giới Quảng Trị 19/03/2026 13:34

(PLO)- Tỉnh Quảng Trị triển khai 11 dự án trường học vùng biên giới với tổng mức đầu tư điều chỉnh lên đến 2.339 tỉ đồng.

Sáng 19-3, tại xã Kim Ngân, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng Trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở Kim Ngân. Sự kiện được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp kết nối 11 điểm là các trường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu bấm nút khởi công, động thổ xây dựng Trường nội trú Tiểu học và THCS Kim Ngân.

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh.

Cùng với điểm cầu chính đặt tại xã Kim Ngân, lễ khởi công được thực hiện tại các điểm cầu các xã: Tuyên Lâm, Kim Phú, Kim Điền, Trường Sơn, La Lay, Tà Rụt, Hướng Lập, Lao Bảo, A Dơi và Lìa.

Trong đó, có bốn dự án tại các xã: Kim Ngân, Trường Sơn, La Lay và Hướng Lập giữ nguyên quy mô. Bảy dự án còn lại, tỉnh Quảng Trị sẽ thực hiện việc rà soát, cập nhật đơn giá, chi phí vận chuyển và tính toán lại các chi phí liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với thực tế khu vực biên giới.

Tại lễ khởi công, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho biết việc triển khai xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công chủ động khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết, nguồn nhân lực và vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ công trình ngay sau khởi công. Phấn đấu hoàn thành công trình trọng điểm ở khu vực biên giới theo đúng yêu cầu đề ra.