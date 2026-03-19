Tổng Bí thư: Trường học phải trở thành ngôi nhà thứ hai ấm áp cho học sinh 19/03/2026 10:48

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nhà trường không chỉ là nơi dạy và học, mà phải thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai ấm áp, bảo đảm tốt các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh an toàn thực phẩm để phụ huynh yên tâm.

Sáng 19-3, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và 17 tỉnh, thành phố tổ chức lễ khởi công, động thổ đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền năm 2026.

Hiện thực hóa chủ trương xây dựng 248 trường vùng biên

Buổi lễ diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp 104 điểm cầu trực tuyến, tương ứng với 121 trường tại 121 xã biên giới thuộc 17 tỉnh, thành phố gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang.

Điểm cầu trung tâm được đặt tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự lễ khởi công tại điểm cầu chính, Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi lễ, Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết chủ trương đầu tư xây dựng trường học nội trú liên cấp tại các xã biên giới mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong việc cải thiện điều kiện học tập cho con em đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Tại thông báo Kết luận 81, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 248 xã biên giới đất liền; trước mắt thí điểm đầu tư hoàn thành xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025; trên cơ sở đó, tiếp tục triển khai diện rộng, hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 248 trường trong 2-3 năm tới.

Thực hiện chỉ đạo này, 18 tỉnh, thành phố có biên giới đất liền đã xác định vị trí, phương án và nhu cầu kinh phí. Cuối năm 2025, đã có 108 trường được khởi công, trong đó 99 trường bằng ngân sách Trung ương, 1 trường xã hội hóa, 6 trường do tỉnh Quảng Ninh tự chủ kinh phí và 2 trường tại Điện Biên, Cao Bằng do TP Hà Nội hỗ trợ.

Đáng chú ý, Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Si Pa Phìn tại Điện Biên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 31-1 năm nay.

Với 121 trường được khởi công trong đợt này, tổng số trường đã và đang chuẩn bị đầu tư xây dựng là 229 trường. So với con số 248 ban đầu, tổng số trường giảm đi 19 do một số địa phương có địa hình thuận lợi, học sinh không có nhu cầu nội trú.

Quá trình triển khai cũng ghi nhận sự chung tay mạnh mẽ từ cộng đồng thông qua phong trào "Cả nước vì học sinh biên giới thân yêu" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

Hoàn thành toàn bộ dự án trước 30-8-2027

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục vùng biên cương của Tổ quốc theo tinh thần “Cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc”.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, nhất là về địa hình, mặt bằng, nguồn nước, nhân công, vật liệu xây dựng… đồng thời rà soát, đề xuất bổ sung kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Để các dự án sớm phát huy hiệu quả, Thủ tướng đề nghị người đứng đầu các bộ, ngành và lãnh đạo các địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, hỗ trợ triển khai dự án với nỗ lực cao nhất.

Các đơn vị cần kiểm tra, đôn đốc nhà thầu, tư vấn giám sát sử dụng nguồn lực tiết kiệm, đúng pháp luật, không để thất thoát, lãng phí, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật và công năng.

Về tiến độ, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành trước ngày 30-8-2026 đối với 108 trường đã khởi công trong năm 2025 và hoàn thành trước ngày 30-8-2027 đối với 121 trường khởi công đợt này, kịp phục vụ năm học mới 2027-2028.

Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng Nghị định về tổ chức, hoạt động, cơ chế, chính sách đặc thù để quản lý, phát triển hiệu quả mô hình trường nội trú liên cấp này, hướng tới mở rộng đến các đặc khu và hải đảo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhìn nhận hệ thống trường lớp tại các xã biên giới vẫn còn ít, điều kiện học tập nhiều hạn chế và có khoảng cách so với miền xuôi. Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã quyết định đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, động thổ. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận sự chủ động của Chính phủ, Bộ GD&ĐT cùng các bộ, ngành, địa phương. Để các công trình đạt hiệu quả cao nhất, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong nhiệm kỳ, thường xuyên giám sát, đôn đốc tiến độ, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Tổng Bí thư yêu cầu các đơn vị thi công, thiết kế làm việc với trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, xây dựng công trình xứng đáng là ngôi trường kiểu mẫu, coi đây không chỉ là một dự án xây dựng thông thường mà là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào biên giới.

"Nhà trường không chỉ là nơi dạy và học, mà phải thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai ấm áp, bảo đảm tốt các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh an toàn thực phẩm để phụ huynh yên tâm. Bên cạnh việc dạy chữ, ngành giáo dục cần đặc biệt chú trọng dạy người, bồi dưỡng lý tưởng, lòng yêu nước cho học sinh, đồng thời gắn việc xây dựng trường với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của học tập đối với tương lai đất nước, Tổng Bí thư mong muốn các học sinh vùng biên nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, tự hào về quê hương. Ông tin tưởng các ngôi trường này sẽ sớm hoàn thành, trở thành những "cột mốc mềm" về giáo dục vùng biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng phên dậu Tổ quốc.