Sáng nay, TP.HCM mở cổng đăng ký khảo sát vào lớp 6

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027 tại TP.HCM có năm trường tổ chức khảo sát. Đó là Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa và bốn trường thực hiện mô hình tiên tiến hội nhập.
Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TP.HCM, từ 8 giờ sáng nay, phụ huynh sẽ truy cập vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.
Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa
Bước 1: Phụ huynh đăng ký trực tuyến trên hệ thống từ 8 giờ ngày 9-6 đến 16 giờ 30 ngày 14-6.
Bước 2: Trong khoảng thời gian này, phụ huynh nộp hồ sơ minh chứng tại Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (số 20 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn).
Hồ sơ minh chứng gồm bản sao hợp lệ học bạ lớp 5 hoặc phiếu điểm cuối năm lớp 5 có thị thực hoặc đem bản chính để đối chiếu và đơn đăng ký in từ hệ thống cổng tuyển sinh đầu cấp.
Từ 8 giờ ngày 24-6 đến 16 giờ 30 phút ngày 26-6, phụ huynh nhận thẻ tham dự khảo sát.
Nội dung khảo sát diễn ra trong 90 phút với 2 phần.
- Phần trắc nghiệm gồm 20 câu.
- Phần tự luận diễn ra trong 60 phút gồm 3 nội dung: Khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết) bằng tiếng Anh; khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, năng lực đọc hiểu và làm văn thực hiện bằng tiếng Việt.
Bốn trường tiên tiến, hội nhập
Bốn trường gồm Trường THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú), Trường THCS Bình Thọ ( phường Thủ Đức), Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng) và Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng) sẽ thực hiện khảo sát vào lớp 6.
- Trường THCS Trần Quốc Toản tuyển 350 học sinh.
Từ 9-6 đến 14-6, phụ huynh đăng ký trực tuyến trên hệ thống.
Từ 16-6 đến 16 giờ 30 ngày 18-6: Phụ huynh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường theo danh sách và lịch hẹn từng ngày.
Từ ngày 24-6 đến ngày 26-6: Phụ huynh nhận thẻ dự khảo sát theo thông báo của trường.
- Trường THCS Nguyễn An Ninh
Đây là năm đầu tiên trường tổ chức khảo sát vào lớp 6. Trường tuyển 280 học sinh. Phụ huynh đăng ký trực tuyến trên hệ thống từ 9-6 đến 17 giờ ngày 14-6 và nộp hồ sơ trực tiếp tại trường theo văn bản hướng dẫn.
-Trường THCS Bình Thọ tuyển 315 học sinh.
Phụ huynh đăng ký trực tuyến từ ngày 9 đến 16 giờ 30 ngày 11-6.
Phụ huynh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường từ ngày 13 đến 15-6.
- Trường THCS Hoa Lư tuyển 420 học sinh
Phụ huynh đăng ký trực tuyến từ 8 giờ ngày 9-6 đến 17 giờ 30 ngày 12-6.
Phụ huynh nộp hồ sơ trực tiếp từ ngày 12 đến 14-6.
Đề khảo sát của bốn trường gồm hai phần trong thời gian 90 phút.
- Phần trắc nghiệm có 20 câu làm trong 30 phút.
- Phần tự luận làm trong 60 phút gồm: Khảo sát năng lực tiếng Anh (đọc hiểu, viết) bằng tiếng Anh; khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, năng lực đọc hiểu và làm văn bằng tiếng Việt.
Mốc thời gian thực hiện
- Từ 8 giờ ngày 9-6 đến chậm nhất 16 giờ 30 ngày 14-6: Các trường hướng dẫn phụ huynh cách đăng ký.
- Từ 15-6 đến 23-6: Các trường rà soát hồ sơ, trích xuất dữ liệu thí sinh từ hệ thống tuyển sinh, tiến hành đánh số báo danh, đồng thời thông báo đến phụ huynh các trường hợp học sinh không đủ điều kiện.
- Từ 8 giờ ngày 24-6 đến chậm nhất 16 giờ 30 ngày 26-6: Cha mẹ học sinh mang đơn đăng ký đã in từ hệ thống đến trường để nhận thẻ dự khảo sát.
- Ngày 1-7: Tổ chức khảo sát.
- Dự kiến ngày 7-7: Công bố kết quả chấm khảo sát.
- Từ ngày 8-7 đến chậm nhất 16 giờ 30 ngày 14-7: Học sinh nộp hồ sơ nhập học.