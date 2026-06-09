Sáng nay, TP.HCM mở cổng đăng ký khảo sát vào lớp 6 09/06/2026 09:23

(PLO)- Từ 8 giờ sáng nay (9-6), phụ huynh TP.HCM bắt đầu đăng ký khảo sát vào lớp 6 năm học 2026-2027.

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027 tại TP.HCM có năm trường tổ chức khảo sát. Đó là Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa và bốn trường thực hiện mô hình tiên tiến hội nhập.

Hệ thống tuyển sinh đầu cấp của Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TP.HCM, từ 8 giờ sáng nay, phụ huynh sẽ truy cập vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa

Bước 1: Phụ huynh đăng ký trực tuyến trên hệ thống từ 8 giờ ngày 9-6 đến 16 giờ 30 ngày 14-6.

Bước 2: Trong khoảng thời gian này, phụ huynh nộp hồ sơ minh chứng tại Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (số 20 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn).

Hồ sơ minh chứng gồm bản sao hợp lệ học bạ lớp 5 hoặc phiếu điểm cuối năm lớp 5 có thị thực hoặc đem bản chính để đối chiếu và đơn đăng ký in từ hệ thống cổng tuyển sinh đầu cấp.

Từ 8 giờ ngày 24-6 đến 16 giờ 30 phút ngày 26-6, phụ huynh nhận thẻ tham dự khảo sát.

Nội dung khảo sát diễn ra trong 90 phút với 2 phần.

- Phần trắc nghiệm gồm 20 câu.

- Phần tự luận diễn ra trong 60 phút gồm 3 nội dung: Khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết) bằng tiếng Anh; khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, năng lực đọc hiểu và làm văn thực hiện bằng tiếng Việt.

Thí sinh dự khảo sát vào lớp 6 Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2025-2026. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bốn trường tiên tiến, hội nhập

Bốn trường gồm Trường THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú), Trường THCS Bình Thọ ( phường Thủ Đức), Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng) và Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng) sẽ thực hiện khảo sát vào lớp 6.

- Trường THCS Trần Quốc Toản tuyển 350 học sinh.

Từ 9-6 đến 14-6, phụ huynh đăng ký trực tuyến trên hệ thống.

Từ 16-6 đến 16 giờ 30 ngày 18-6: Phụ huynh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường theo danh sách và lịch hẹn từng ngày.

Từ ngày 24-6 đến ngày 26-6: Phụ huynh nhận thẻ dự khảo sát theo thông báo của trường.

- Trường THCS Nguyễn An Ninh

Đây là năm đầu tiên trường tổ chức khảo sát vào lớp 6. Trường tuyển 280 học sinh. Phụ huynh đăng ký trực tuyến trên hệ thống từ 9-6 đến 17 giờ ngày 14-6 và nộp hồ sơ trực tiếp tại trường theo văn bản hướng dẫn.

-Trường THCS Bình Thọ tuyển 315 học sinh.

Phụ huynh đăng ký trực tuyến từ ngày 9 đến 16 giờ 30 ngày 11-6.

Phụ huynh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường từ ngày 13 đến 15-6.

- Trường THCS Hoa Lư tuyển 420 học sinh

Phụ huynh đăng ký trực tuyến từ 8 giờ ngày 9-6 đến 17 giờ 30 ngày 12-6.

Phụ huynh nộp hồ sơ trực tiếp từ ngày 12 đến 14-6.

Đề khảo sát của bốn trường gồm hai phần trong thời gian 90 phút.

- Phần trắc nghiệm có 20 câu làm trong 30 phút.

- Phần tự luận làm trong 60 phút gồm: Khảo sát năng lực tiếng Anh (đọc hiểu, viết) bằng tiếng Anh; khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, năng lực đọc hiểu và làm văn bằng tiếng Việt.