Học sinh TP.HCM giành giải Nhất với sáng kiến AI phát hiện bạo lực học đường 26/06/2026 14:19

(PLO)- Hệ thống ứng dụng AI có khả năng tiếp nhận phản ánh ẩn danh, tự động phân loại mức độ các vụ bạo lực học đường giúp nam sinh TP.HCM giành giải Nhất tại cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường" năm 2026.

Sáng 26-6, Bộ GD&ĐT phối hợp với Sở GD&ĐT TP.HCM cùng Tạp chí giáo dục TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường” lần thứ III năm 2026.

Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ học sinh - sinh viên, Bộ GD&ĐT cùng bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM trao giải cho các thí sinh xuất sắc của bậc THPT. Ảnh: NQ

Nguyễn Bảo Phúc, học sinh Trường THPT Dương Văn Thì (TP.HCM), giành giải Nhất bậc THPT tại cuộc thi.

Vốn có niềm đam mê công nghệ, Bảo Phúc luôn trăn trở về sứ mệnh của công nghệ trong việc giải quyết những bài toán là vấn nạn nhức nhối của xã hội. Nếu những dòng code có thể tạo ra những hệ quản trị khổng lồ vậy tại sao chúng không thể kiến tạo một lá chắn bảo vệ những nạn nhận bị ảnh hưởng bởi bạo lực học đường.

Bảo Phúc cho biết ý tưởng xuất phát từ việc tận dụng hạ tầng công nghệ sẵn có của trường như website, tích hợp mô hình AI và tính năng phản ánh ẩn danh.

Theo đó, hệ thống cho phép học sinh gửi phản ánh đến trường không lo lộ danh tính, qua đó giảm tâm lý e ngại, giúp các em lên tiếng trước các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường.

Đáng chú ý, hệ thống AI có khả năng tự động phân loại thông tin theo 4 mức độ cảnh báo. Cấp độ xanh là các mâu thuẫn nhỏ, lời nói qua lại, cần hòa giải trực tiếp. Cấp độ vàng có dấu hiệu tẩy chay, cô lập có tổ chức trong lớp học, cần giáo viên chủ nhiệm và tổ tư vấn tâm lý can thiệp.

Cấp độ cam đe dọa danh dự, sức khỏe, tâm lý học sinh, cần báo cáo khẩn cho giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu. Còn cấp độ đỏ nguy cơ hoặc hành vi bạo lực thể chất đang hoặc sắp xảy ra, hệ thống kích hoạt cảnh báo khẩn đến ban giám hiệu và lực lượng chức năng.

Hiện Bảo Phúc và giáo viên hướng dẫn đang tiếp tục hoàn thiện mô hình. Dự kiến từ năm học tới, sáng kiến sẽ được triển khai thí điểm tại Trường THPT Dương Văn Thì.

Em đánh giá mô hình có tính khả thi cao do tận dụng được hạ tầng công nghệ sẵn có của trường, không đòi hỏi đầu tư lớn, chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả trong tiếp nhận và xử lý phản ánh.

Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ học sinh - sinh viên, Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi lễ sáng nay. Ảnh: NQ

Theo ban tổ chức, cuộc thi được phát động từ ngày 10-3 đến 30-5-2026, triển khai qua 4 vòng: cấp trường, cấp phường/xã/đặc khu, cấp tỉnh và cấp toàn quốc.

Cuộc thi với chủ đề phòng ngừa bạo lực học đường và phòng chống dụ dỗ, bắt cóc trẻ em trên không gian mạng. Học sinh tiểu học tham gia thi vẽ tranh cổ động, học sinh THCS và THPT tham gia bài viết.

Sau 3 tháng phát động, ban tổ chức nhận được 396 bài dự thi xuất sắc từ các địa phương gửi về vòng toàn quốc. Kết quả, 60 giải thưởng được trao, gồm 3 giải Nhất, 9 giải Nhì, 15 giải Ba, 29 giải Khuyến khích và 4 giải lĩnh vực. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng tặng Bằng khen cho 12 thí sinh đoạt giải Nhất và Nhì.

Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ học sinh - sinh viên, Bộ GD&ĐT, cho biết việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và không có bạo lực học đường là chủ trương lớn được toàn ngành triển khai quyết liệt bằng nhiều giải pháp thiết thực, sáng tạo. Quá trình thực hiện nhận được sự đồng hành, hưởng ứng tích cực của các nhà trường, phụ huynh, chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể.

Cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường" năm 2026 do Bộ GD&ĐT tổ chức là một trong những hoạt động trọng tâm của ngành. Cuộc thi góp phần giáo dục học sinh phát triển toàn diện, đồng thời lan tỏa các giải pháp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Quan trọng hơn, cuộc thi đã trở thành sân chơi bổ ích, là diễn đàn để học sinh thể hiện ý tưởng, sáng kiến và quan điểm của mình trong việc chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, không có bạo lực. Thông qua cuộc thi, chúng ta cũng hiểu hơn những mong muốn, tâm tư và những trăn trở của các em khi đến trường.